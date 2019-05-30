Sen Anlat Karadeniz 53. bölüm izle sezon finali

Atv'nin reyting rekorları kıran, çarşamba akşamlarının vazgeçilmez dizisi Sen Anlat Karadeniz, 53. bölümüyle sezon finali yaptı. Hayranlarını yine ekran başına kilitleyen dizinin son bölümünde neler oldu? Nefes ve Tahir doğacak çocuklarının hayalini kurarken, bu hayale gölge düşer. Acilen ameliyata girmesi gereken Nefes, Genco tarafından kaçırılır. Hayatta kalmak için zamanla yarışan Nefes, şimdi Genco'nun elinde tutsaktır. İşte Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm 53. bölüm tek parça izle SAK son bölüm full izle