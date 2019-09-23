Sen Anlat Karadeniz 57. bölüm fragmanı yayınlandı

Çakırbeyli kadınları Suzi tehdidi altındadır. Meryem evin erkeklerini korumak adına harekete geçer fakat Esra'nın yüzüğünü fırlatmasıyla tüm çabalar boşa çıkacaktır. Suzi'nin İlyas'ı ziyaret etmek için nihayet bir engeli kalmamıştır.

Hızır, Fahri'ye sıkılan kurşunlardan aleyhine el kaldıran masa üyelerini sorumlu tutar. Yine de planlarını yalnızca kendisini düşünerek yapmaz. Nitekim Hızır kaybederse herkes kaybedecektir. Silahlarını örgüte satıp O'nu devre dışı bırakmak isteyen Ercüment'i öldürme niyetindedir. İlk hamlesi Servet'in açgözlülüğünden faydalanarak Mert'e tuzak kurmak olur. Hızır ne kadar tehlikeli bir oyunun içinde olduğunun farkındadır. CIA ile restleşmeye hazırdır ve yanındakileri korumak adına planlarını açık etmez. İlyas bu aşamada devre dışı bırakıldığı için oldukça rahatsızdır. Bir taşla iki kuş vurma niyetinde olan CIA, Suzi üzerinden oyun kurarak Davut ve Nevzat'ı bitirmeyi amaçlar.

Masa üyelerinin Hızır'a olan öfkesi geçmemiştir; özellikle de Tipi'nin. Kan davasına dönen hikayenin sonu herkesi şaşırtacaktır.