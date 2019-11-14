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Sen Anlat Karadeniz 64. final bölümünde; Yiğit, Masal'ı kıskanıyor!

14.11.2019 | 09:55

Sen Anlat Karadeniz 64. final bölümünün yayınlanmasının ardından izleyiciler internette son bölümü aratmaya başladı. Yeni bölümde Yiğit'in Masal'ı kıskandığı sahne ise hayranlarını güldürdü. "Nefes bana mı benziyor bu?"

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