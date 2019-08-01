Gaziantep'te kutunun içerisinde bebek cesedi bulundu

Edinilen bilgiye göre 25 Aralık Mahallesi Hamdi Kutlar Caddesi üzerindeki kaldırıma bırakılmış bir kutuyu gören vatandaşlar, kutuyu açtıklarında içerisinde bebek olduğunu gördü. Vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen polis ve sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, bebeğin ölü olduğunu belirledi. Yaklaşık bir hafta önce normal bir şekilde doğduğu belirlenen erkek bebeğin kimliğini tespit etmek için araştırma başlatan ekipler, bebeğin kim yada kimler tarafından bırakıldığını bulabilmek için çevredeki mobese ve güvenlik kamera görüntülerini inceliyor. Savcı talimatıyla olay yeri incelemesinin ardından bebeğin cesedi Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.