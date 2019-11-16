İstanbul Pendik'te 3 kişinin öldüğü silahlı kavganın ardından yüzlerce kişi linç girişiminde bulundu!

İstanbul Pendik'te akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Olayın duyulmasının ardından yüzlerce kişin olay yerinde toplanarak olayın zanlılarını linç etmeye çalıştı. Polis ekipleri müdahale ederek olayların büyümesini engelledi.