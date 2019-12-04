Son dakika hava durumu haberi! İstanbul'a kar yağacak mı?
Aralık ayına girmemizle birlikte hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşmeye başladı. Bu nedenle bugün hava nasıl olacak sorusunun yanıtı da vatandaşlar tarafından sık sık araştırılıyor. Gelen son dakika haberi ile birlikte akıllara "İstanbul'a kar yağacak mı?" sorusu geldi. İşte İstanbul'a ne zaman kar yağacağı ile ilgili detaylar ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminleri...
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