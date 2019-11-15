Son dakika haberi: Esra Erol’da mide bulandıran olay! 'Kendisine sığınan kadını para karşılığı...'

ATV ekranlarının sevilerek izlenen programı Esra Erol'da kan donduran son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Daha önce canlı yayında ortaya çıkan skandal herkesi şoke etmişti. Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan programa katılan Saadet Tuna: Biz sana sahip çıkacağız, bizimle güvende olursun diye kendisini eve alan Meliha ve Kemal Dündar'ın kendisini para karşılığı birçok adamla tanıştırdığını itiraf etti. Mide bulandıran bu gelişmelerin üzerine ise Son olarak Ali Bey ile tanıştırılan Saadet Hanım'ın anlattıkları Ali Bey'in Esra Erol'da canlı yayınına bağlanmasıyla netlik kazandı.

Kemal Dündar'ın canlı yayına bağlanmasıyla birlikte olayın iç yüzünün ne kadar karanlık olduğu böyle ortaya konuldu. İşte mide bulandıran son dakika haberinin detayları…