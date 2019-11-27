Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Müge Anlı canlı yayını sırasında Turgut Özyürek olayından son dakika haberi: Sorulan o soru üzerine cinayet aydınlatıldı

canlı yayını sırasında Turgut Özyürek olayından son dakika haberi: Sorulan o soru üzerine cinayet aydınlatıldı

Ekranların reyting rekortmeni programı ile Tatlı Sert'te bugün de Turgut Özyürek olayının üzerine gidilirken, birçok detay ortaya çıktı ve canlı yayında bir son dakika gelişmesi yaşandı. Bilindiği üzere, Manisa'da geçtiğimiz Ekim ayından bu yana kendisinden haber alınamayan 58 yaşındaki Turgut Özyürek'in izi adeta adım adım sürülüyordu. Gerek ailesi gerekse Müge Anlı, emekli ve kanser hastası adamın kaybolmasının ardından yatan tüyler ürperten olaylar zincirini gözler önüne sererken, her geçen gün canlı yayında ayrı bir detayı ortaya çıkartıyordu. 26 Kasım Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında programı arayan H. A.'nın ablası, 33 yaşındaki kardeşine ulaşamadığını ve N.Ö. tarafından zorla tutulduğunu söyledi. Müge Anlı'nın canlı yayında N.Ö.'ye yönelttiği son dakika sorusu ise olayın tüm düğümünü çözdü.

Giriş Tarihi: 27.11.2019 08:05 Güncelleme Tarihi: 27.11.2019 08:06
Müge Anlı canlı yayını sırasında Turgut Özyürek olayından son dakika haberi: Sorulan o soru üzerine cinayet aydınlatıldı

ATV ekranlarının reyting rekortmeni programı ile Tatlı Sert'te kayıp dosyalar, faili meçhul cinayetler çözülmeye devam ediyor. Programın bugünkü canlı yayınında 58 yaşındaki Turgut Özyürek'in kaybolmasının üzerine gidilmeye devam edilirken, canlı yayında şoke eden bir son dakika itirafı geldi. Bilindiği gibi, 58 yaşındaki Turgut Özyürek'ten 24 Ekim tarihinden bu yana herhangi bir haber alınamıyordu. 34 gündür ortalarda görünmeyen, emekli ve kanser hastası olan Turgut Özyürek'in yakınları ise Müge Anlı canlı yayınında yaşlı adamın bulunması için çaba sarf ediyorlardı. Geçen haftadan bu yana Turgut Özyürek olayının üzerine gidilirken, aile üyeleri ve yakınları tarafından birçok iddia ortaya atılmıştı.

KAN DONDURAN CİNAYET HAKKINDA FLAŞ GELİŞME!

Canlı yayında verilen bilgilere göre araştırmalarını devam ettiren ünlü sunucu, bununla da kalmayıp N.Ö.'nün evinde genç bir sevgilisi olduğu ve evinde kaldığını da ortaya çıkardı. N.Ö. ise bunu kabul etmedi. Dün canlı yayına gelen telefonla olayın fitilini ateşlendi. Programı arayan H. A.'nın ablası, 33 yaşındaki kardeşine ulaşamadığını ve N.Ö. tarafından zorla tutulduğunu söyledi. Müge Anlı'nın canlı yayında N.Ö.'ye yönelttiği bir soru ise olayın tüm düğümünü çözdü. Canlı yayında yaşanan bu çarpıcı gelişmeler üzerine, olayı soruşturan Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, N.Ö.'nün evine baskın düzenledi.

İşte, Müge Anlı'da 26 Kasım 2019 Salı günü işlenen Turgut Özyürek olayı hakkında son dakika gelişmeleri ve o itiraf;

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Müge Anlı canlı yayını sırasında Turgut Özyürek olayından son dakika haberi: Sorulan o soru üzerine cinayet aydınlatıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN