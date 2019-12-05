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'daki esrarengiz Sinan Karaçam olayından son dakika haberi: Canlı yayında anlatılanlar milyonları şoke etti

ATV ekranlarının reyting rekortmeni programı ile Tatlı Sert'te faili meçhul cinayetler ve kayıp dosyalar aydınlatılmaya devam ediyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert'in bugünkü yayınında, bir yıl önce esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan Sinan Karaçam olayının üzerine gidildi. Geçtiğimiz yıl Ekim ayında evine gitmek için abisinden yanından ayrılan Sinan Karaçam'dan bir daha haber alınamadı. Karaçam'ın ağabeyi ve annesi canlı yayında, 40 yaşındaki adamın kaybolmasının altındaki esrarengiz detayları anlatırken; ekranları başındaki milyonları adeta şoke etti. Öyle ki, Sinan Karaçam'ın eşi 4 ay tutuklu kalırken; hayvancılıkla uğraşan adamın kaybolduktan sonra mal varlığına ilişkin gelişen olaylar silsilesi Müge Anlı'yı bile şaşırttı. İşte, 5 Aralık 2019 Çarşamba günü Müge Anlı'da yaşananlar ve son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 5.12.2019 23:11 Güncelleme Tarihi: 5.12.2019 23:12
Müge Anlı'daki esrarengiz Sinan Karaçam olayından son dakika haberi: Canlı yayında anlatılanlar milyonları şoke etti

Gündüz kuşağının reyting rekorlarını alt üst eden programı ile Tatlı Sert'te her bir detayı gizem dolu Sinan Karaçam olayının üzerine gidilirken, canlı yayında birçok son dakika gelişmesine yer verildi. İstanbul Kurtköy'de ailesiyle birlikte hayvan besiciliği yapan Sinan Karaçam, 12 Eylül 2018 günü akşam saatlerinde aracılıyla evine gitmek için yola çıktı. Eve giden Sinan Çam'a ne olduğu, aradan geçen bir yıldan fazla zamana rağmen hâlâ belirlenemedi. Karaçam'ın ağabeyi ve annesi Müge Anlı canlı yayınına çıkarken; ağabey Atıf Karaçam'ın, yengesi ile konuşmalarını aktardığı anlar stüdyoda büyük şaşkınlık yarattı.

CANLI YAYINDA ANLATILANLAR MİLYONLARI ŞOKE ETTİ

Sinan Karaçam'ın bir anda ortadan kaybolması ve ardından gelişen olaylar zinciri, 40 yaşındaki adamın başına gelenlere ayrı bir gizem katıyor. Ağabey Karaçam, kardeşinin kaybolmasının ardından yengesinin şüpheli davranışlarını Müge Anlı'da teker teker anlattı. Yengesinin şüpheli söylemleri neticesinde dört ay tutuklu kaldığını da aktaran ağabey, anlattıkları ile Müge Anlı'yı bile şaşırttı.

İşte, 5 Aralık Müge Anlı'da yaşananlar ve son dakika haberinin detayları;

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Müge Anlı'daki esrarengiz Sinan Karaçam olayından son dakika haberi: Canlı yayında anlatılanlar milyonları şoke etti
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