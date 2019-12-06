Müge Anlı'daki esrarengiz Sinan Karaçam olayında son dakika gelişmesi yaşandı! Canlı yayında anlatılanlar herkesi şoke etti!

Gündüz kuşağının reyting rekorlarını alt üst eden programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te her bir detayı gizem dolu Sinan Karaçam olayının üzerine gidilirken, canlı yayında birçok son dakika gelişmesine yer verildi. İstanbul Kurtköy'de ailesiyle birlikte hayvan besiciliği yapan Sinan Karaçam, 12 Eylül 2018 günü akşam saatlerinde aracılıyla evine gitmek için yola çıktı. Eve giden Sinan Çam'a ne olduğu, aradan geçen bir yıldan fazla zamana rağmen hâlâ belirlenemedi. Karaçam'ın ağabeyi ve annesi Müge Anlı canlı yayınına çıkarken; ağabey Atıf Karaçam'ın, yengesi ile konuşmalarını aktardığı anlar stüdyoda büyük şaşkınlık yarattı.

CANLI YAYINDA ANLATILANLAR MİLYONLARI ŞOKE ETTİ

Sinan Karaçam'ın bir anda ortadan kaybolması ve ardından gelişen olaylar zinciri, 40 yaşındaki adamın başına gelenlere ayrı bir gizem katıyor. Ağabey Karaçam, kardeşinin kaybolmasının ardından yengesinin şüpheli davranışlarını Müge Anlı'da teker teker anlattı. Yengesinin şüpheli söylemleri neticesinde dört ay tutuklu kaldığını da aktaran ağabey, anlattıkları ile Müge Anlı'yı bile şaşırttı.

İşte, 5 Aralık Müge Anlı'da yaşananlar ve son dakika haberinin detayları;