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Giriş Tarihi: 21.4.2021 22:11 Son Güncelleme: 21.4.2021 22:12

'da , ve çekiçli 'yol verme' kavgası: 3 yaralı

İHA
Ankara'da bıçak, tabanca ve çekiçli 'yol verme' kavgası: 3 yaralı

'da  taksi sürücüsü ile iş yerinden çıkan esnaf arasında yol verme anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. 3 kişinin bıçakla yaralandığı anı güvenlik kamerasına yansırken, kavgada bir kişi eline , bir kişi de aldı.

Olay, 16 Nisan Cuma günü saat 18.30 sıralarında Pursaklar ilçesi Şehit Salim Akgül Caddesi'nde meydana geldi. Cadde esnaflarından T.Ş., iş yerini kapatıp evine gitmek için otomobiliyle yola çıktı.

ELİNDEKİ BIÇAĞI KALABALIĞA SAVURDU

Bu sırada taksi sürücüsü Y.K., iddiaya göre yolunu kestiği bahanesiyle T.Ş.'ye hakaret etmeye başladı. T.Ş.'nin çalışanları ve esnaf komşuları gürültüyü duyup olay yerine geldi. Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taksi şoförü Y.K., otomobilden çıkardığı bıçağı kalabalığa doğru savurdu. H.Ş., B.Ş. ve B.E.U., bıçak ile çeşitli yerlerinden yaralandı.

TAKSİCİ GÖZALTINA ALINDI

Hafif yaralanan 3 kişi, kaldırıldıkları hastanede yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi. Taksi şoförü Y.K.'nın da şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alındığı, olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

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Ankara'da bıçak, tabanca ve çekiçli 'yol verme' kavgası: 3 yaralı
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