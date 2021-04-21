Ankara'da bıçak, tabanca ve çekiçli 'yol verme' kavgası: 3 yaralı

Olay, 16 Nisan Cuma günü saat 18.30 sıralarında Pursaklar ilçesi Şehit Salim Akgül Caddesi'nde meydana geldi. Cadde esnaflarından T.Ş., iş yerini kapatıp evine gitmek için otomobiliyle yola çıktı.
ELİNDEKİ BIÇAĞI KALABALIĞA SAVURDU
Bu sırada taksi sürücüsü Y.K., iddiaya göre yolunu kestiği bahanesiyle T.Ş.'ye hakaret etmeye başladı. T.Ş.'nin çalışanları ve esnaf komşuları gürültüyü duyup olay yerine geldi. Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taksi şoförü Y.K., otomobilden çıkardığı bıçağı kalabalığa doğru savurdu. H.Ş., B.Ş. ve B.E.U., bıçak ile çeşitli yerlerinden yaralandı.
TAKSİCİ GÖZALTINA ALINDI
Hafif yaralanan 3 kişi, kaldırıldıkları hastanede yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi. Taksi şoförü Y.K.'nın da şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alındığı, olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.