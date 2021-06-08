Bursa'da parkta bıçaklı dehşet! Yan baktın kavgası kanlı bitti

Bursa’da bir parkta iki grup arasında yan baktın kavgasında kan aktı. Kavgada Emir Ş’i., 5-6 kişi bıçakladıktan sonra kayıplara karıştı.

Olay, dün akşam 21.30 sıralarında merkez Yıldırım İlçesi Karaağaç mahallesi Temen Yeri parkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup birbirine yan baktı. Yan bakma sonrası iki grup arasında sözlü tartışma başladı. Tartışma kısa sürece kavgaya dönüştü. Kavgada Emir Ş.,(20) 5-6 kişi bıçakladıktan sonra kaçtı. İş çıkışı Parktan evine geçmeye çalışan hemşire Emir Ş'i görerek ilk müdahaleyi yaptı. Müdahale sonra ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri yaralıyı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri ise geniş güvenlik önlemi aldı. Görgü tanıklarına olayı sorarak, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Diğer yandan yaralı lösemi hastası olduğu öğrenildi.



Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.