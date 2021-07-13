Video Yaşam İstanbul Esenler'deki bıçaklı dehşet kamerada! Defalarca bıçakladı

İstanbul Esenler'deki bıçaklı dehşet kamerada! Defalarca bıçakladı

İstanbul Esenler'deki bıçaklı dehşet kamerada! Defalarca bıçakladı
13.07.2021 | 08:57

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Son dakika haberleri... İstanbul Esenler'de bir kişi, yanına çağırarak istediği cep telefonunu vermeye yanaşmayan yabancı uyruklu kişiyi defalarca bıçaklayarak, yaraladı. Olay anları saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, geçen Cuma saat 21.00 sıralarında Kemer Mahallesi 912 Sokak'ta gerçekleşti. İddialara göre yolda bekleyen bir kişi, kufaörden çıkıp evin giden yabancı uyruklu kişiyi yanına çağırdı. Şüpheli, istediği cep telefonunu kendisine vermeye yanaşmayan yabancı uyruklu kişiyi defalarca bıçaklayarak yaraladı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, yaralıya ilk müdaheleye yapıp, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekipleri yaralıyı Başakşehir Çam ve Sakura hastanesine götürdü. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.


GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde yaralı gencin darp edildikten sonra yere düştüğü sonrasında ise saldırgan tarafında defalarca bıçaklandığı görülüyor.

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