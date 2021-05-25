Video Yaşam Adıyaman'da bıçaklanan oğlunu kurtarmak isteyen babaya araçla çarpıp kaçtılar!

Adıyaman'da bıçaklanan oğlunu kurtarmak isteyen babaya araçla çarpıp kaçtılar!

Adıyaman'da bıçaklanan oğlunu kurtarmak isteyen babaya araçla çarpıp kaçtılar!
25.05.2021 | 08:37

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Adıyaman'da bıçaklanan oğlunu kurtarmak isteyen babaya araçla çarpıp kaçtılar! 01:07
Adıyaman'da bıçaklanan oğlunu kurtarmak isteyen babaya araçla çarpıp kaçtılar! 25.05.2021 | 08:37
İstanbul Eyüpsultan'da 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı 01:16
İstanbul Eyüpsultan'da 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı 25.05.2021 | 07:12
TRT EBA TV 25 Mayıs 2021 Salı Ders Programı Saatleri! EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders tekrarları saatleri 00:32
TRT EBA TV (25 Mayıs 2021 Salı) Ders Programı Saatleri! EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders tekrarları saatleri 25.05.2021 | 06:11
TRT EBA TV izle! 25 Mayıs Salı DERS PROGRAMI Ortaokul, İlkokul, Lise | EBA giriş ekranı 00:32
TRT EBA TV izle! (25 Mayıs Salı) DERS PROGRAMI Ortaokul, İlkokul, Lise | EBA giriş ekranı 25.05.2021 | 06:46
Kayıp adamın cesedi dinozor heykelinin içinden çıktı | Video 00:15
Kayıp adamın cesedi dinozor heykelinin içinden çıktı | Video 25.05.2021 | 00:02
İstiklal Caddesinde ‘iğne atsan yere düşmeyecek’ dedirten yoğunluk | Video 01:50
İstiklal Caddesinde ‘iğne atsan yere düşmeyecek’ dedirten yoğunluk | Video 24.05.2021 | 23:17
Söğütlü’ye de su gelecek mi? | Video 01:12
Söğütlü’ye de su gelecek mi? | Video 24.05.2021 | 22:56
İstanbul'da kısıtlama öncesinde trafik yoğunluğu arttı | Video 03:44
İstanbul'da kısıtlama öncesinde trafik yoğunluğu arttı | Video 24.05.2021 | 20:04
SON DAKİKA: Malatya'da 9 araçlı zincirleme kaza: 21 yaralı! Olay yerinden ilk görüntüler... 01:01
SON DAKİKA: Malatya'da 9 araçlı zincirleme kaza: 21 yaralı! Olay yerinden ilk görüntüler... 24.05.2021 | 17:27
Küçükçekmece'de vahşet! Genç kadın, annesini satırla öldürdü, kafasını keserek tencereye koydu | Video 03:24
Küçükçekmece'de vahşet! Genç kadın, annesini satırla öldürdü, kafasını keserek tencereye koydu | Video 24.05.2021 | 16:44
Esra Erol 24 Mayıs 2021 Pazartesi Tamamı Tek Parça izle! Esra Erol'da şok ihanet! 'Kocam kardeşimin karısı ile kaçtı' 13:23
Esra Erol 24 Mayıs 2021 Pazartesi Tamamı Tek Parça izle! Esra Erol'da şok ihanet! 'Kocam kardeşimin karısı ile kaçtı' 24.05.2021 | 16:41
Çinli sanal bahis çetesine dev operasyon: 53 milyon TL ele geçirildi | Video 03:49
Çinli sanal bahis çetesine dev operasyon: 53 milyon TL ele geçirildi | Video 24.05.2021 | 16:06
Taraflar birbirine girdi, olan arada kalan mübaşire oldu | Video 00:58
Taraflar birbirine girdi, olan arada kalan mübaşire oldu | Video 24.05.2021 | 16:06
İzmir'de hareketli dakikalar: Eski eşi ve iki kişiyi silahla vurdu | Video 02:45
İzmir'de hareketli dakikalar: Eski eşi ve iki kişiyi silahla vurdu | Video 24.05.2021 | 15:16
Her yıl binlerce turist getiren dev gemi bu sefer mürettebat almaya geldi | Video 01:12
Her yıl binlerce turist getiren dev gemi bu sefer mürettebat almaya geldi | Video 24.05.2021 | 15:16
İstanbul'da 5 gündür oturduğu duvardan kalkmayan gizemli Afrikalı kadın kamerada 02:49
İstanbul'da 5 gündür oturduğu duvardan kalkmayan gizemli Afrikalı kadın kamerada 24.05.2021 | 14:35
En acı teşhis. Ölen kişinin annesi olduğunu gören genç kız sinir krizi geçirdi | Video 04:23
En acı teşhis. Ölen kişinin annesi olduğunu gören genç kız sinir krizi geçirdi | Video 24.05.2021 | 12:55
Siverek’te 4 kişinin öldüğü kavganın failleri Suriye’ye kaçmak isterken yakalandı | Video 06:32
Siverek’te 4 kişinin öldüğü kavganın failleri Suriye’ye kaçmak isterken yakalandı | Video 24.05.2021 | 12:55
Otomobille kafa kafaya çarpışan motosikletli iki genç metrelerce havaya fırladı | Video 02:08
Otomobille kafa kafaya çarpışan motosikletli iki genç metrelerce havaya fırladı | Video 24.05.2021 | 14:08
Kırmızı ışıkta geçtiler, karı koca polise beddua ettiler | Video 04:29
Kırmızı ışıkta geçtiler, karı koca polise beddua ettiler | Video 24.05.2021 | 14:08

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde ‘Ne bakıyorsun’ kavgasında 2 kişi yaralandı. Bıçaklı saldırıya uğrayan oğlunu kurtarmak isteyen babaya, şahıslar araçlarıyla çarparak hızla kaçtı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Yeni mahalle Kazım Karabekir Caddesi üzerinde yürüyen bir grup şahıs, yanlarından geçen Hacı Cem Şeker'e, 'Ne bakıyorsun' bahanesiyle tartışmaya başladı. Gurup ile tartışmaya başlayan Hacı Cem Şeker, aniden gurubun bıçaklı saldırısına uğradı. Oğlunun bıçaklandığını gören Hacı Cem Şeker'in babası Hüseyin Şeker, oğlunu kurtarmak istedi. Sokak ortasında vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladıkları gencin babasını gören şahıslar plakası belirlenemeyen araçlarına binerek kaçmaya çalıştı. Şahıslar, oğlunun yanına doğru koşarak gelen Hüseyin Şeker'e de araçlarıyla çarpıp yaraladıktan sonra olay yerinden hızla uzaklaştı. Kanlar içerisinde yere yığılan baba ve oğul, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri olaya karışan ve daha sonra araçlarıyla kaçan kimliği belirsiz şahısların yakalanması için çalışma başlattı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA