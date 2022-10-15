Maden şehidinden geriye bu fotoğraf kaldı: Bir hafta önce oğluyla vedalaşmış

Öte yandan Acet'in sayfasına yapılan yorumlardan biri dikkat çekiciydi. Acet'i tanımayan Tarık Avcı adlı bir kullanıcının, "Adını haberlerde gördüm. Allah mekanını cennet eylesin kardeşim. Yüzünden belli ki iyi bir insanmışsın" şeklindeki mesajı yürek burktu.

SON DAKİKA: Bartın Amasra’da maden ocağı patlaması! Maden ocağı kazasından yürek yakan görüntüler...

Bir karede üç şehit: Maden şehitlerinden geriye bu fotoğraf kaldı

SON DAKİKA: Bartın Amasra'daki maden ocağı patlamasında şehit düşen madencilerin fotoğrafları