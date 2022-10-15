Maden şehidinden geriye bu fotoğraf kaldı: Bir hafta önce oğluyla vedalaşmış

Amasra'daki maden kazasında yaşamını yitirenlerden Rıdvan Acet'ten geriye, üniversite eğitimi için şehir dışına giden oğlunu uğurlarken otobüsün yanında birlikte çektirdiği fotoğraf kaldı. Rıdvan Acet, madende çalışmanın yanı sıra ailesinin evde hazırladığı çam kozalağı pekmezini sosyal medya üzerinden satarak geçimini sağlıyordu. Bir hafta önce üniversite eğitimi için il dışına giden oğlunu otobüse bindiren Acet'in, düzenli kullandığı sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım da otobüse bindirdiği oğluyla çekip "Güle güle git evlat hayırlı yolculuklar" notuyla yayınladığı fotoğraf oldu.
"YÜZÜNDEN BELLİ, İYİ BİR İNSANMIŞSIN"
Acet'in sosyal medya hesabını takip eden tanıdık, tanımadık herkes acı haberle yıkıldı. Sayfasında paylaştığı fotoğraflara yorum yapan kullanıcılar üzüntülerini dile getirdi.
Öte yandan Acet'in sayfasına yapılan yorumlardan biri dikkat çekiciydi. Acet'i tanımayan Tarık Avcı adlı bir kullanıcının, "Adını haberlerde gördüm. Allah mekanını cennet eylesin kardeşim. Yüzünden belli ki iyi bir insanmışsın" şeklindeki mesajı yürek burktu.SON DAKİKA: Bartın Amasra’da maden ocağı patlaması! Maden ocağı kazasından yürek yakan görüntüler... SON DAKİKA: Bartın Amasra'daki maden ocağı patlamasında şehit düşen madencilerin fotoğrafları