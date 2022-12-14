Fethiye etkili yağışa teslim oldu

Meteorolojinin uyarısından sonra Muğla'nın Fethiye ilçesi sağanak yağışa teslim oldu. Sağanak nedeniyle Foça Mahallesi'nde bazı iş yerlerini su bastı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla dükkanlarına giren suyu boşaltmak için mücadele etti. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Karagedik ve Çiftlik köylerinde gece bastıran yağış, tarım arazilerini ve seraları bastı. Üreticiler mağdur oldu.