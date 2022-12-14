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Giriş Tarihi: 14.12.2022 12:13 Son Güncelleme: 14.12.2022 13:15

Fethiye etkili yağışa teslim oldu

Muğla’nın Fethiye ilçesi sağanak yağışa teslim oldu. Cadde ve sokaklar göle döndü, bazı iş yerlerini su bastı. Fethiye Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman, etkili olan şiddetli sağanak yağış sebebi ile meydana gelen su baskınından zarar gören evler ve seralarla ilgili bilgi aldı.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Fethiye etkili yağışa teslim oldu

Meteorolojinin uyarısından sonra Muğla'nın Fethiye ilçesi sağanak yağışa teslim oldu. Sağanak nedeniyle Foça Mahallesi'nde bazı iş yerlerini su bastı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla dükkanlarına giren suyu boşaltmak için mücadele etti. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Karagedik ve Çiftlik köylerinde gece bastıran yağış, tarım arazilerini ve seraları bastı. Üreticiler mağdur oldu.

Ekipler, tıkanan rögarları açmak için çalışma başlattı. Bazı bölgelerde deniz seviyesi kordona kadar ulaştı.

KAYMAKAM SEL BÖLGESİNDE

Fethiye Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman, etkili olan şiddetli sağanak yağış sebebi ile meydana gelen su baskınından zarar gören, evler ve seralarla ilgili bilgi aldı. Karaman, olay yerine giderek bir dizi incelemelerde bulundu.

Zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunan Kaymakam Karaman, baskına maruz kalan yerlere ekiplerin müdahalede bulunduğunu, zarar görenlere gerekli yardımların yapılacağını belirtti.

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Fethiye etkili yağışa teslim oldu
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