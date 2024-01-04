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Giriş Tarihi: 5.1.2024

İstiklal Caddesi köstebek yuvasına döndü

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
İstiklal Caddesi köstebek yuvasına döndü
İstanbul'da yerli ve yabancı turistlerin ziyaret noktalarından biri olan Beyoğlu İstiklal Caddesi'nin zemini bakımsızlıktan köstebek yuvası gibi oldu. Birçok kişinin takılıp düştüğü cadde boyunca yer yer görülen çökmeler, Taksim Meydanı'ndan Tünel'e kadar olan güzergâhta kullanılan Nostaljik Tramvay raylarını da tehlikeye sokuyor.



Caddedeki bakımsızlığın yanı sıra göçük ve yıpranmanın hız kazanmasının bir nedeni de daha önce yasak olan ağır tonajlı araç girişinin serbest bırakılması olduğu belirtiliyor. Yaklaşık 5 yıldır CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetiminde olan İBB, caddede bakım yapmadığı gibi ağır tonajlı araçların caddeye girişini de serbest bırakmıştı. Ağır tonajlı araçlar sadece yollarda değil raylarda da göçük oluşumuna yol açtı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) herhangi bir çalışma yapmaması vatandaşların tepkisini çekiyor.

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İstiklal Caddesi köstebek yuvasına döndü
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