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Haberler Yaşam İBB’den akıl almaz uygulama! Metrobüs yoluna üstgeçit yaptılar: Şaka mı bu!
Giriş Tarihi: 03.01.2024 15:24 Güncelleme Tarihi: 03.01.2024 15:24

İBB’den akıl almaz uygulama! Metrobüs yoluna üstgeçit yaptılar: Şaka mı bu!

CHP'li İBB Belediyesi, 5 yılda İstanbul'a çivi çakmadı. Ekrem İmamoğlu hizmet yerine algı yarattı. Tepkilerin odağındaki belediye yine bir skandala imza attı. Küçükçekmece Beşyol Metrobüs Durağı'nda yenilenen üst geçidin ayağını, metrobüs yoluna yaptı! CHP'li belediyenin icraatıyla neye uğradığını şaşıran İstanbullu dert yandı: Şaka değil mi bu!

DHA
İBB’den akıl almaz uygulama! Metrobüs yoluna üstgeçit yaptılar: Şaka mı bu!

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hizmet yerine algı yarattı. CHP'li belediyenin son icraatı ise herkesi şoka uğrattı. Her gün milyonlarca İstanbullunun okuluna ve işine gitmek için kullandığı metrobüs hattındaki skandalı gören şaştı kaldı.

İBB’den akıl almaz uygulama! Metrobüs yoluna üstgeçit yaptılar: Şaka mı bu!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Küçükçekmece Beşyol Metrobüs Durağı'nın bulunduğu noktada başlattığı üst geçit yenileme çalışmaları kapsamında eski merdiven ve engelli rampası kaldırıldı. 'Engelli kullanımına uygun yeni üst geçitler yapıyoruz' tabelalarıyla çevrilen alanda, çalışmaların yaklaşık 2 ay önce başladı.

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İBB’den akıl almaz uygulama! Metrobüs yoluna üstgeçit yaptılar: Şaka mı bu!

Çalışmalar sırasında, yeni üst geçidin bir ayağı metrobüs yolunun ortasına yapıldı! Eski üst geçidin hemen yanında yükselen yeni üst geçidin kalan yarısı, henüz yerine konulmadı. Yeni üst geçidin orta ayağı ise metrobüs yolunun içine yapıldı. Yolda bulunan ayak nedeniyle metrobüs geçişleri, D-100 karayoluna bağlanarak sağlandı. D-100 Karayolu'nda Avcılar yönüne gidişin iki şeride düşmesi nedeniyle trafik sorunu da başladı.

İBB’den akıl almaz uygulama! Metrobüs yoluna üstgeçit yaptılar: Şaka mı bu!

VATANDAŞ ŞAŞTI KALDI: ŞAKA DEĞİL Mİ BU!

Okuduğu üniversiteye gitmek için üst geçidi kullanan Koray Demir, "1-2 aydır bu çalışma var. Yapılma saati hatalı. İki yönlü kapattılar, tek yön yaptılar. O yüzden bayağı bir beklemiştik" ifadesini kullandı. Üst geçidi kullanan bir başka kişi de, "2-3 aydır var. Hiç yapacakları da yok. Metrobüsü de kullanıyorum, yol bozuk, köprü olması lazım. Ne güzel yolumuz vardı buradan gidip geliyorduk, onu yıktılar, beter oldu" ifadelerini kullandı.

İBB’den akıl almaz uygulama! Metrobüs yoluna üstgeçit yaptılar: Şaka mı bu!

Antalya'dan İstanbul'a gelen Hilal ve İrfan Kurt çifti de, "Nasıl olacak? Metrobüs yolunu genişletmeleri gerekiyor. Bunu yapan mühendis kör müymüş? Bu şaka değil mi? Gerçekten çok saçma…" diye konuştu. Bir başka vatandaş da, "Sanki ayakları yanlış yere yapılmış gibi. Yolun ortasına yapmışlar" ifadelerini kullandı.

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