İBB’den akıl almaz uygulama! Metrobüs yoluna üstgeçit yaptılar: Şaka mı bu!

VATANDAŞ ŞAŞTI KALDI: ŞAKA DEĞİL Mİ BU!

Okuduğu üniversiteye gitmek için üst geçidi kullanan Koray Demir, "1-2 aydır bu çalışma var. Yapılma saati hatalı. İki yönlü kapattılar, tek yön yaptılar. O yüzden bayağı bir beklemiştik" ifadesini kullandı. Üst geçidi kullanan bir başka kişi de, "2-3 aydır var. Hiç yapacakları da yok. Metrobüsü de kullanıyorum, yol bozuk, köprü olması lazım. Ne güzel yolumuz vardı buradan gidip geliyorduk, onu yıktılar, beter oldu" ifadelerini kullandı.