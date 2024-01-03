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İBB’den akıl almaz uygulama! Metrobüs yoluna üstgeçit yaptılar: Şaka mı bu!
Giriş Tarihi: 03.01.2024 15:24
Güncelleme Tarihi: 03.01.2024
15:24
İBB’den akıl almaz uygulama! Metrobüs yoluna üstgeçit yaptılar: Şaka mı bu!
CHP'li İBB Belediyesi, 5 yılda İstanbul'a çivi çakmadı. Ekrem İmamoğlu hizmet yerine algı yarattı. Tepkilerin odağındaki belediye yine bir skandala imza attı. Küçükçekmece Beşyol Metrobüs Durağı'nda yenilenen üst geçidin ayağını, metrobüs yoluna yaptı! CHP'li belediyenin icraatıyla neye uğradığını şaşıran İstanbullu dert yandı: Şaka değil mi bu!