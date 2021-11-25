Metroda bıçakla dehşet saçmıştı... Emniyetten açıklama geldi! Sebebi belli oldu...

KAVGANIN NEDENİ MASKE TARTIŞMASI

Yapılan araştırmalarda, görüntüyü paylaşan şahsın mağdur şahıs olmadığı paylaşım yapan kişinin alıntı yaparak paylaştığı tespit edildi. Olayın ardından polis merkezine gelerek şikayetçi olan kadınlar S. D. ve N.D. ifadelerinde; Emrah Y.'nin A.K. isimli kadın ile maske takma meselesinden bir anda tartışmaya başladığı ve kendilerinin şüpheliye tepki göstermesi üzerine biranda küfürler yağdırıp saldırmaya başladığını ve tehditler ettiğini söyledi. Ayrıca bıçak çekip darp ettiğini söylediler. Şüpheli şahıstan şikayetçi olduklarını dile getirdiler.

23 SUÇ KAYDI VAR

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği görevlilerince gözaltına alınan şüpheli Emrah Y.'nin 9 adet uyuşturucu kullanmaktan, 1 uyuşturucu ticaretinden, 6 adet tehdit ve hakaretten, 3 kasten yaralamadan, 2 adet kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmadan ve 1 adet mala zarar vermeden olmak üzere toplamda 23 adet suç kaydının olduğu öğrenildi.