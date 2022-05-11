Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Bursa'da AVM'de tavan çöktü! Ekipler arama kurtarma köpekleri ile içeri girdi! Dehşete düşüren olaydan ilk görüntüler...
Giriş Tarihi: 11.5.2022 13:40 Son Güncelleme: 11.5.2022 14:03

Son dakika: Bursa'da AVM'de tavan çöktü! Ekipler arama kurtarma köpekleri ile içeri girdi! Dehşete düşüren olaydan ilk görüntüler...

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Son dakika: Bursa’da AVM’de tavan çöktü! Ekipler arama kurtarma köpekleri ile içeri girdi! Dehşete düşüren olaydan ilk görüntüler...

Son dakika haberine göre; Bursa'nın tanınmış  alışveriş merkezlerinden biri olan Zafer Plazanın eksi 1’inci katında tavan çöktü. Çökme sonrası yangının da çıktığı öğrenildi. AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri göçükte arama ve kurtarma çalışmasına başladı.  Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, korkunç olay sonrası ilk açıklamayı yaparken, AVM'nin en yoğun olduğu saatte meydana gelen çökme sonrası içeriden görüntüler de geldi. Görüntülerde büyük tahribat dikkat çekiyor. İşte son dakika haberinin detayları...

Bursa'da bir alışveriş merkezinde öğle saatlerinde dehşet anları yaşandı. Zafer Plaza Alış veriş merkezinin eksi 1'inci katında hizmet veren ünlü bir giyim mağazasının tavanı çöktü çökmeyle birlikte yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, ANDA ve itfaiye kurtarma ekiplerinin yanı sıra çok sayıda sağlık ekibi sek edildi.

Arama kurtarma köpeklerinin de kullanıldığı olayda, içeride kalan olup olmadığı henüz netlik kazanmadı. Günün en yoğun saatlerinde yaşanan faciada arama ve kurtarma çalışmaları hızla sürüyor.

AVM GİRİŞLERE KAPATILDI

İçerideki kişiler tahliye edilerek AVM, girişlere kapatıldı. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor. Arama kurtarma köpeklerinin de içeride olduğu belirtiliyor.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI'NDAN İLK AÇIKLAMA

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş yaptığı açıklamada, "Mağazada meydana gelen tavan çökmesinde can kaybı ve yaralanma yok" dedi.

OLAY YERİNDEN GELEN İLK GÖRÜNTÜLER

Son dakika: Bursa'da AVM'de tavan çöktü! Girişler kapatıldı, ekipler olay yerinde...

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Son dakika: Bursa'da AVM'de tavan çöktü! Ekipler arama kurtarma köpekleri ile içeri girdi! Dehşete düşüren olaydan ilk görüntüler...
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