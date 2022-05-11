Son dakika: Bursa’da AVM’de tavan çöktü! Ekipler arama kurtarma köpekleri ile içeri girdi! Dehşete düşüren olaydan ilk görüntüler...

Bursa'da bir alışveriş merkezinde öğle saatlerinde dehşet anları yaşandı. Zafer Plaza Alış veriş merkezinin eksi 1'inci katında hizmet veren ünlü bir giyim mağazasının tavanı çöktü çökmeyle birlikte yangın başladı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, ANDA ve itfaiye kurtarma ekiplerinin yanı sıra çok sayıda sağlık ekibi sek edildi.
AVM GİRİŞLERE KAPATILDI
İçerideki kişiler tahliye edilerek AVM, girişlere kapatıldı. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor. Arama kurtarma köpeklerinin de içeride olduğu belirtiliyor.
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI'NDAN İLK AÇIKLAMA
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş yaptığı açıklamada, "Mağazada meydana gelen tavan çökmesinde can kaybı ve yaralanma yok" dedi.
OLAY YERİNDEN GELEN İLK GÖRÜNTÜLER
Son dakika: Bursa'da AVM'de tavan çöktü! Girişler kapatıldı, ekipler olay yerinde...