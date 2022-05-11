Bursa’nın en büyük alışveriş merkezlerinden Zafer Plaza’da bir işyerinin tavanı çöktü | Video

Bursa'nın en büyük AVM'lerinden Zafer Plaza’nın güney kısmındaki ünlü giyim mağazasında yaşanan tavan çökmesi neticesinde alışveriş merkezini bir anda toz bulutu kapladı. O sırada mağazada ve alışveriş merkezi içerisinde bulunan vatandaşlar panik içerisinde kendilerini mağaza dışına attı. O anlar kameralara saniye saniye böyle yansıdı.

Bursa'nın en büyük AVM'lerinden Zafer Plaza'nın güney kısmındaki ünlü giyim mağazasında yaşanan tavan çökmesi neticesinde alışveriş merkezini bir anda toz bulutu kapladı. O sırada mağazada ve alışveriş merkezi içerisinde bulunan vatandaşlar panik içerisinde kendilerini mağaza dışına attı. O anlar kameralara saniye saniye böyle yansıdı.