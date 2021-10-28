Son dakika: “Muz Yeme” provokasyonuna 11 gözaltı...

İstanbul'da muz yerken video çeken ve sosyal medya platformlarında paylaşan 11 kişi İstanbul Emniyeti Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından Arnavutköy, Güngören, Bakırköy, Esenyurt, Bahçelievler, Esenler, Bağcılar ve Sultangazi'de gözaltına alındı. Diğer şüphelilerden 2'sinin Hollanda'ya gittikleri, yedi kişinin ise diğer illerde ikamet ettikleri tespit edildi. Diğer 11 kişi ise İstanbul Emniyeti tarafından aranıyor. Gözaltına alınan ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen söz konusu kişilerin İstanbul İl Göç İdaresi tarafından sınır dışı işlemlerinin başlatıldığı ifade edildi.

Provokatif muz yeme akımına karşı harekete geçildi! Yabancı uyruklu 7 şahıs sınır dışı edilecek | Video