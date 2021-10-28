Provokatif muz yeme akımına karşı harekete geçildi! Yabancı uyruklu 7 şahıs sınır dışı edilecek | Video
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Geçtiğimiz günlerde bir şahsın sokak röportajında 'Ben muz yiyemiyorum' demesinden sonra Türkiye'de bulunan Suriye uyruklu bazı kişiler 'Muz yeme' akımı başlatarak provokatif videolar çekmişti. Konu bir anda sosyal medyada gündem olurken, İçişleri Bakanlığı açıklamada bulundu. Yürütülen çalışmalar kapsamında yabancı uyruklu 7 şahsın yakalandığı ve işlemlerinden sonra sınır dışı edileceği aktarıldı.