Rusya Devlet Başkanı Putin, Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesinin eninde sonunda gerçekleşeceğine inandığını söyledi. Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak da, "Türk Akımı" projesinin yol haritası konusunda ekim ayında bir anlaşma olabileceğini bildirdi

ENİNDE SONUNDA GERÇEKLEŞECEK

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den, Türk Akımı açıklaması geldi. Putin, Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesinin eninde sonunda gerçekleşeceğine inandığını söyledi.

Putin, Türk Akımı sayesinde Avrupa'ya ihracın önünde teknik olarak herhangi bir sorun kalmayacağını vurguladı.

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"EKİM AYINDA ANLAŞMA OLABİLİR"

Rusya'nın Vladivostok şehrinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Novak, Türk Akımı projesinin yol haritası üzerinde çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Novak, ekimde düzenlenecek Dünya Enerji Kongresi kapsamında Rusya ve Türkiye arasındaki komisyonun da bir araya geleceğini belirterek, "Türk Akımı ile ilgili süreç bu görüşmelerde netleşebilir. Projenin yol haritası konusunda ekim ayında bir anlaşma olabilir." ifadelerini kullandı.



Bu ay içinde Avrupa Komisyonu'nun Enerjiden Sorumlu Başkan Yardımcısı Maros Sefcovic ile bir araya geleceklerini anlatan Novak, "Sefcovic ile Kuzey Akım-2 ve Türk Akımı projeleri de dahil olmak üzere birçok konuyu görüşmeyi planlıyoruz." dedi.

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