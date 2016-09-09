Kişibaşına düşen milli gelir 1.104 TL arttı

TÜİK'in 2016 yılının ikinci çeyreğine ilişkin açıkladığı büyüme rakamlarına göre, kişibaşına gelir 26 bin 234 TL'ye çıktı. Bu rakam 2015 sonunda 25 bin 130 TL seviyesindeydi.

MİLLİ GELİR YÜKSELDİ!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılının ikinci çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 3.1 oranında büyüdüğünü açıkladı. Türkiye yüzde 3.1 büyüme rakamıyla ikinci çeyrekte de yine dünyada birçok ülkeyi geride bırakırken kişibaşına düşen milli gelir rakamı da yerel para birimi cinsinden yükseldi.

1.104 TL ARTTI!

TÜİK'İn açıkladığı rakamlara bakıldığında, kişibaşına düşen milli gelir 2016 yılının ikinci çeyreğinde 26 bin 234 TL olarak gerçekleşti. Bu rakam 2015 yılında 25 bin 130 TL, 2015 yılının ikinci çeyreğinde ise 25 bin 261 TL olmuştu. Yani kişibaşına gelir yılbaşına göre 1.104 TL, son 1 yıla göre 973 TL yükseldi.

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