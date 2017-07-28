YEKA ihalesi kredi derecelendirme kuruluşlarına net bir mesaj oldu

Kumbaroğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının, bin megavatlık rüzgar YEKA ihalesine, dört Alman şirketinin yanı sıra Amerika, Çin, Danimarka merkezli rüzgar türbini üretiminde dünyada ilk 10'da yer alan şirketlerin de aralarında bulunduğu 8 konsorsiyumun dün teklif vermesi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"BU İHALE DÜNYA PİYASALARINA NET BİR MESAJ VERDİ"

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının "yatırım yapılabilir seviyenin altında" nitelendirdiği Türkiye'nin, bu ihaleyle dünya piyasalarına net bir mesaj verdiğini vurgulayan Kumbaroğlu, şunları kaydetti:

"Uluslararası derecelendirme kuruluşlarının not düşürdüğü ve Almanya ile ilişkilerin gergin olduğu bir dönemde, YEKA rüzgar santrali ihalesine yönelik ilgi önemli. Bu ilgi Türkiye'nin, uluslararası piyasalarda hala çok önemli olduğunun bir işaretidir. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, ocak ayında Türkiye'nin kredi notunu düşürerek yatırım yapılabilir seviyenin altına çekmiş, ardından Moody's de Türkiye'nin kredi notu görünümünü negatife indirmişti. Fitch notunu geçen hafta teyit etmiş ve risklere dikkati çekmişti. Böyle bir ortamda YEKA ihalesinde görülen yabancı ilgisi yatırımcının ülke değerlendirmesinin çok daha olumlu olduğunu gösteriyor. Bu durum uluslararası derecelendirme kuruluşlarının bundan sonraki değerlendirmelerine yönelik de not artışını gündeme getirerek olumlu beklenti yaratabilir."

KİLOVATSAAT BAŞINA YÜZDE 25 DÜŞÜK RAKAM BEKLENTİSİ

EKA'ların hızla yaygınlaşarak Türkiye'nin elektrik üretimindeki payının önemli boyutlara ulaşması durumunda, şebeke entegrasyonu ve yedek kapasite ihtiyacı nedeniyle ilave yatırımlara ihtiyaç duyulabileceğinin dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Kumbaroğlu, "Türkiye'nin rüzgar potansiyeli ve uluslararası maliyetler dikkate alındığında, ihale sonunda oluşacak fiyatın bundan dört ay önce YEKA güneş santrali ihalesinde ortaya çıkan kilovatsaat başına 6.99 dolar/cent rakamının, yüzde 25-30 kadar altında gerçekleşmesi beklenebilir." değerlendirmesinde bulundu.

"BERAT ALBAYRAK'IN SÖZÜ, GELECEK DÖNEMİN HABERCİSİ"

İhalenin teknoloji transferi boyutuyla da ülke ekonomisi için önemli bir katma değer oluşturacağının altını çizen Kumbaroğlu, "Kurulacak fabrikada üretilecek rüzgar türbinleri, sadece iç piyasa değil aynı zamanda ihracata da yönelik olacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın 'Türkiye'yi yenilenebilir enerji teknolojilerinin üretim üssü haline getireceğiz' sözü, gelecek dönemlerin habercisidir." ifadelerini kullandı.