Berat Albayrak'tan flaş petrol açıklaması

Sadece Karadeniz değil Akdeniz'de de petrol aramalarında daha aktif olacak diyen Bakan Albayrak "Gerek başka ülkelerle, gerek kendimiz kazacağız. Aramacılık ve sondajda daha etkili olacağız. Hem doğalgaz hem de petrol arama tekniklerimiz var. Bu çerçevede daha etkin yürüyeceğiz. Bugünden yarına hemen bulduk diyemeyiz, küresel oyuncular kadar sağlam atıyoruz artık adımlarımızı" diye konuştu.

İLK SONDAJ 2018 BAŞINDA

Albayrak, "Yılın son çeyreğinde sondaj gemimizi devreye alacağız. 2018'de ilk sondajımızı yapacağız. Akdeniz'de petrol ve gazda daha agresif olmak zorundayız. Petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerimizde daha aktif olacağız" dedi.

"AKDENİZ BİRİNİN GÖLÜ DEĞİL"

Bakan Albayrak bir uyarı da Rum yönetimine yaptı. Albayrak, Akdeniz'deki petrol ve doğalgaz sondaj faaliyetleri konusunda "Akdeniz birinin gölü değil. Uluslararası hukuka dayalı Türkiye'nin hakkı olan bir yer. Burada ciddi keşifler oluyorsa biz de daha aktif olacağız. Kendi mühendislerimizle yeni dönemde biz orada olacağız. Bu başka ülkelerle işbirliği şeklinde de söz konusu olabilir" dedi.

ŞANSIMIZI DENEYECEĞİZ



Bakanlığının son 1.5 yılda yaptıklarını da anlatan Albayrak "Daha fazla yapacağımız şey var. Eski Türkiye'ye bakacak olursak, bu yaptıklarımız yeni yolculuğun büyük adımları. Türkiye artık üst gelir grubuna oynuyor. Arayan bulur, ben hep bunu söylüyorum. 1930'larda Suudi Arabistan umutlarını tam yitirdiği an petrolü buldu. Ya Allah, bismillah derseniz, yürürsünüz. Son çeyrekte sondaj gemimizi devreye alacağız. Şansımızı denemek, bunu yapmak zorundayız" dedi.

GÜNEŞE VE RÜZGARA MADE IN TURKEY DAMGASI



Enerji Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin son dönemde gerçekleştirdiği enerji hamlelerine dikkat çekerek, Konya-Karapınar dünyanın en büyük güneş sahası ihalesinin yapıldığını, rüzgarda ise en düşük fiyat rekoru kırıldığını söyledi. Albayrak "İlk yerli güneş panellerini 2018 bitmeden devreye alacağız. Made in Turkey... Dünyaya güneş panelleri göndereceğiz" dedi. Benzer adımların rüzgarda da atıldığını anlatan Albayrak "3.48 dolar sent ile YEKA Rüzgar İhalesi'nde dünya rekoru kırdık. Dünyadaki en büyük panel üreticisinden sekiz tanesi bu ihaleye girdi. Dört tanesi Alman firmalarıydı ki biz çok mutlu olduk" diye konuştu. Albayrak kaya gazı konusunda uluslararası firmalarla daha etkin arama sürecini başlattıkları da vurgulayarak, "Bu uzun vadeli bir plan. 3-5 yılda sonuç alınabilecek bir süreç" değerlendirmesinde bulundu.