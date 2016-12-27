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AKÜ Fen Edebiyat Fakültesi ı ’den gözaltına alındı

İHA
  • Giriş Tarihi: 27.12.2016 17:33 Güncelleme Tarihi: 27.12.2016 17:43
AKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı FETÖ’den gözaltına alındı
AKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı FETÖ’den gözaltına alındı

Kocacepe Üniversitesi (AKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi ı Prof. Dr. İbrahim Erol (56) ile birlikte 11 kişinin Fetullahçı Terör Örgütü () soruşturması kapsamında gözaltına alındığı, 3 kişinin ise arandığı bildirildi.

Edinilen bilgilere göre, karahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 14 şahıs hakkında yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi. Karar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından operasyon başlatıldı. Operasyonda AKÜ Fen Edebiyat Fakültesi ı Prof. Dr. İbrahim Erol ile birlikte AKÜ'de görevli personellerinde arasında bulunduğu 11 kişinin yakalandığı 3 kişinin ise yakalama çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.



Öte yandan, Prof. Dr. Erol'un evinde gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.