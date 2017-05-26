FETÖ hakkında itiraf gibi çözülme: Onun ismini görünce...

FETÖ'cü darbe girişimini, tutuklamalar olduğu gerekçesiyle daha erken saatlere aldırdığı belirtilen Yurtta Sulh Konseyi üyesi İlhan Talu, sürekli kendini aklamaya çalışarak darbe emirlerinin altında imzası bulunan Mehmet Partigöç'ü suçladı ve "Emirlerin altında O'nun adını görünce kalkışmanın FETÖ'cü yapı tarafından yapıldığını anladım" dedi.

Talu, 2015 YAŞ öncesinde yapılan çalışmalarda terfi ettirilmesi yönünde görüş belirtilen pek çok isme Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın itiraz ettiğini, yanlarında "CB" kısaltması olan bu isimlerin bu nedenle terfi listelerinden çıkarıldığını söyledi.



YURTTA Sulh Konseyi üyelerinin yargılandığı Genelkurmay Çatı Davası'nda yargılanan kilit isimler birbirlerine düşmeye başladı. Kalkışma saatini öne aldırdığı bilinen darbeci Korgeneral İlhan Talu, "Emirlerin altında Mehmet Partigöç'ün ismini görünce kalkışmanın FETÖ'cü yapı tarafından gerçekleştirildiğini anladım" dedi.

FETÖ'cü darbe girişiminin önemli davalarından olan ve güvenlik nedeniyle Sincan Cezaevi yerleşkesinde görülen davanın dünkü duruşmasında ilk olarak, iddianamede "tutuklamaları öğrenince darbeyi öne çeken kişi " olarak geçen dönemin Genelkurmay Personel Daire Başkanı eski Korgeneral İlhan Talu'nun sorgusu yapıldı.

Darbeci Talu savunmasında, kalkışmanın FETÖ tarafından yapıldığını anlattı. Talu bu durumu, darbe emirlerinin altında imzası bulunan Mehmet Partigöç'e ilişkin bilgilerle aktardı. Talu'nun FETÖ / PDY ile ilişkili olduğunun MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nden gelen "hassas kaynak araştırma raporları"ndan da anlaşıldığını belirterek 15 Temmuz akşamına ilişkin şu bilgiyi verdi:

"İkinci Ordu Komutanı Orgeneral Adem Hududi beni o akşam 23:00 sıralarında aradı. Kara Kuvvetleri Komutanı, Genelkurmay Başkanı ve İkinci Başkan'a ulaşamadığını söyledi. Kendisine, Albay Cemil Turhan ve Tuğgeneral Mehmet Partigöç imzalı emirler geldiğini söyledi. Ben de ilk defa darbecilerin emirler yayınlandığından o zaman haberdar oldum. Partigöç hakkında Paralel Devlet Yapılanması kaydı olduğunu bildiğim için bu kalkışmanın FETÖ'cü bir kalkışma olduğunu düşündüm. Adem Paşaya da bu faaliyetini emir komuta zinciri dışında bir kalkışma olduğunu söyledim, FETÖ'cü bir eylem olduğunu söyledim"

Talu, Adem Hududi'nin görevden alındıktan sonra yerine atanan dönemin 7'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Halil İbrahim Yılmaz'ın bu göreve getirilmesi emrinin de Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar tarafından verildiğini, kendisinin sadece buna ilişkin yazılı mesajı çektiğini söyledi.

BUNLAR KENDİLERİNİ GİZLEMİŞLER

Sürekli olarak kendini aklamaya çalışan Darbeci sanık Talu ifadesinde, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri içine nasıl sızdığına ilişkin değerlendirmeler yaptı. Bu yapının hala etkili olduğu 2015 yılındaki Yüksek Askeri Şura'da terfi ettirilen birçok ismin daha sonra darbe girişimine katıldığını ifade etti ve şöyle konuştu:

"2015 şuarasında Paralel Devlet Yapılanması kaydı olan ve terfi ettirilenlerin büyük çoğunluğunun darbeye iştirakten tutuklanmış olması, FETÖ'cü personelin kendini çok iyi kamufle ettiğini göstermektedir. MİT ve Emniyet'ten gelen bilgilerin sağlıklı olmadığını göstermektedir."

"ERDOĞAN İTİRAZ ETTİ"

Talu ifadesinin bu bölümünde, 2015 YAŞ öncesinde yapılan çalışmalarda terfi ettirilmesi yönünde görüş belirtilen pek çok isme Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın itiraz ettiğini, yanlarında "CB" kısaltması olan bu isimlerin bu nedenle terfi listelerinden çıkarıldığını söyledi.

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