CHP'li vekil yalanına 15 Temmuz gazilerini de alet etti

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki kanlı darbe girişimine direnen kahramanlar arasında Murat Kaygusuz ve Hasan Girgin de yer aldı. Kaygusuz kolundan, Girgin de bacağından yaralanarak gaziler arasındaki yerlerini aldı.

TEPKİYİ DESTEK GİBİ DUYURDU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz'a "Kontrollü darbe" yakıştırması yapmasına içerleyen Kaygusuz ve Girgin, Ankara'dan İstanbul'a doğru yürüyen Kılıçdaroğlu ile görüşerek tepkilerini dile getirdi. Gaziler, rica üzerine ziyarette fotoğraf da çektirdi. Ancak bu tepki, görüşmeye bizzat katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Veli Ağbaba tarafından çarpıtıldı. Ağbaba, sosyal medya hesabından "Yürüyüşümüze dil uzatanlara, amacını saptırmaya çalışanlara en güzel yanıtı, 15 Temmuz gazilerimiz verdi. 9. gün gazilerimizle yola çıkıyoruz" paylaşımında bulundu.

HESAP SORMAK İÇİN GİTTİK

Çarpıtmayı fark eden Murat Kaygusuz, Kılıçdaroğlu'na "Kontrollü darbe diyorsunuz ama bakın kontrollü darbeyi görüyorsunuz. Benim kolum, arkadaşımın bacağı gitti. 249 şehidimiz var. Bu nasıl kontrollü darbedir ki bu kadar insan şehit oluyor, bu kadar insan yaralanıyor?" diye sorduğunu açıkladı. Hasan Girgin de "Biz oraya CHP'nin adalet yürüyüşü saçmalığına destek vermek için gitmedik. Sadece ve sadece hesap sormak için gittik" şeklinde tepki gösterdi.

DERNEK ÇARPITMAYI KINADI

15 Temmuz Derneği de gazilerle çekilen fotoğrafın CHP'li Ağbaba tarafından sosyal medyada çarpıtılmasına tepki gösterdi. 15 Temmuz gazilerinden Murat Kaygusuz ve Hasan Girgin'in, yürüyüşü protesto etmek için CHP konvoyuna gittiklerini, istek üzerine konvoydakilerle fotoğraf çektirdiklerini, olayın bu şekilde saptırılmasını beklemediklerini belirttikleri aktarılan açıklamada, gazilerin söylemlerini çarpıtan CHP'nin kınandığı, gerçeklerin milletle paylaşıldığı kaydedildi. (Güneş)