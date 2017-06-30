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'in eşi tahliye edildi

Nazif KARAMAN
NAZİF KARAMAN

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Giriş Tarihi: 30.6.2017 14:41 Güncelleme Tarihi: 30.6.2017 15:02
Birol Erdem'in eşi tahliye edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (  ) yönelik soruşturma kapsamında eski Başbakanlık Başmüşaviri ve eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı ile birlikte gözaltına alındıktan sonra tutuklanan tahliye edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamında eski Başbakanlık Başmüşaviri ve eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı ile birlikte gözaltına alındıktan sonra tutuklanan tahliye edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Birol Erdem adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, eşi Gülümser Erdem " üyeliği" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen tutuklama kararını Gülümser Erdem'in avukatı tarafından itiraz edildi. İtirazı yerinde bulan Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği, Gülümser Erdem'in "adli kontrol şartı" ile tahliyesine karar verdi. Karar uyarınca Erdem, her pazartesi karakola gidip imza atacak, yurtdışına da çıkamayacak. Tahliye gerekçesinde ise dosyanın geldiği aşama, delil durumu ve delilleri karartma şüphesi bulunmaması gösterildi.

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Birol Erdem'in eşi tahliye edildi
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