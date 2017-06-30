Birol Erdem'in eşi tahliye edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamında eski Başbakanlık Başmüşaviri ve eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem ile birlikte gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Gülümser Erdem tahliye edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Birol Erdem adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, eşi Gülümser Erdem "FETÖ üyeliği" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen tutuklama kararını Gülümser Erdem'in avukatı tarafından itiraz edildi. İtirazı yerinde bulan Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği, Gülümser Erdem'in "adli kontrol şartı" ile tahliyesine karar verdi. Karar uyarınca Erdem, her pazartesi karakola gidip imza atacak, yurtdışına da çıkamayacak. Tahliye gerekçesinde ise dosyanın geldiği aşama, delil durumu ve delilleri karartma şüphesi bulunmaması gösterildi.