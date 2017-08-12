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'den yakınlarına: Ben de şehit olacağım

Giriş Tarihi: 12.8.2017 14:40 Güncelleme Tarihi: 12.8.2017 14:45
Şehit Eren'den yakınlarına: Ben de şehit olacağım

Maçka'da şehit olan 16 yaşındaki 'ün şehit haberlerini izlediğinde yakınlarına "ben de şehit olacağım" dediği öğrenildi.

Bülbül'ün ağabeyi Arif Bülbül yaptığı açıklamada, terörü lanetleyerek, "Ne diyeyim, bu durumda ne denir ki. Allah teröristlerin belasını versin." ifadelerini kullandı.

'BEN DE ŞEHİT OLACAĞIM'

Büyük bir acı yaşadıklarını ifade eden Bülbül,"İnanılacak gibi değil. Eren televizyonda çatışma haberlerini izlediğinde, şehit olduğunda çok üzülür ve kızardı, 'ben de askere gideceğim ve şehit olacağım.' derdi. Gerçekten de oldu." diye konuştu.

"FANATİK TRABZONSPOR TARAFTARIYDI"

Bülbül, Eren'in futbolu çok sevdiğini ve okul takımında oynadığını vurgulayarak, "Eren 4, 5 yaşından beri fanatik taraftarıydı. Futbola çok düşkündü." dedi.

Bülbül'ün cenazesi, Maçka Merkez Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Köprüyanı Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verilecek.

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Şehit Eren'den yakınlarına: Ben de şehit olacağım
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