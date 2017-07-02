Kafatası ayini bulguları var

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HarranÜniversitesi (HRÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Önal, Göbeklitepe'de "kafatası ayini" yapıldığına ilişkin makale ile ilgili, "D tapınağının dikili taşında akbaba figürünün yanında başı kesilmiş insan gövdesi kabartması ve bazı dikili taşlarda gövdesinden ayrılmış baş olarak yorumlanan yuvarlak şekiller, Göbeklitepe'de kafatası ayininin olabileceği düşüncesini yıllar önceden vermişti. Çanak çömleksiz neolitik yerleşimlerde görülen bu gelenek, Göbeklitepe'de de bugün yarın bulunur diye bekleniyordu" değerlendirmesinde bulundu. Prof. Dr. Mehmet Önal, Science Advances dergisinde yer alan makaledeki bilgilere göre, Göbeklitepe'de bulunan üç yetişkin kafatası parçasının ilk önce derileri yüzülerek etlerinden arındırıldığını, ardından da kemiklere çakmaktaşıyla oyuklar açıldığını belirtti. Önal, "İskelet parçaları, bu insanların fiziki yapıları hakkında da bilgi vermesi açısından oldukça önemlidir" dedi.