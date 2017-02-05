Eda Taşpınar'ın yüzüne ne oldu?

Sosyetik ikoncan Eda Taşpınar'a nazar değdi. Önceki gece bir erkek arkadaşıyla Lucca'da objektiflere takılan Taşpınar'ın sol gözündeki morluk ve şişlik dikkat çekti.

Görüntü alınmasını engellemek için eliyle yüzünü kapatan ikoncan, başarılı olamadı. Taşpınar, "Gözünüze ne oldu?" diye soran gazetecileri duymazdan gelip hızla aracına yöneldi.







Geçtiğimiz aylarda göz kanallarındaki tıkanıklıktan dolayı ameliyat olan ünlü ikoncanın bu hallerini görenler sosyetik güzelin sağlığından endişe etti.







MORARDI YÜZÜNÜ KAPADI



Bronz bir ten uğruna saatlerce güneşlenerek gözünde kuruluk oluşan Eda Taşpınar, ameliyat sonrasında "Gözde kalıcı hasar olma riski var" demişti.



Kaynak: Takvim



