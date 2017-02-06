İki dakikada gece kulübünün notunu verdi!

Jennifer Lopez’le sürpriz bir ilişki yaşayıp ayrılan Drake, sahneye çıkması için 15 bin sterlin ücret aldığı gece kulübünü beğenmedi. Ünlü rap’çi, sadece iki dakika kaldığı mekandan jet hızıyla ayrıldı

Nicki Minaj, Serena Williams, Selena Gomez ve Rihanna gibi ünlü kadınlarla yaşadığı ilişkilerle gündemden düşmeyen Drake, son olarak Jennifer Lopez'le yeni bir aşk bombası patlatmıştı! Ancak Drake ile kendisinden 17 yaş büyük olan Jennifer Lopez'in ilişkisi kısa sürdü. Lopez'in, "Benimle birlikte olacak kadar olgun değil" diyerek terk ettiği ünlü rap'çi, önceki akşam Londra'daki Toy Room isimli gece kulübüne gitti. Yanında üç kadın arkadaşı bulunan Drake, saat 02.17'de girdiği kulüpte sadece iki dakika kaldı.

KEYFİ KAÇTI

Kulüpte şarkı söylemesi için 15 bin sterlin ücret alan rap'çi, saat 02.19'da mekandan ayrılırken güvenlik kameralarına takıldı. 30 yaşındaki Kanadalı rap yıldızının, kulübün sahiplerinin kendisi ve ekibine VIP muamelesi yapmadığı için derhal oradan ayrıldığı öğrenildi. Halen Londra'nın ünlü gece kulübü 02'de sahneye çıkan Drake, hızlı bir şekilde otomobiline binip mekandan ayrıldı.