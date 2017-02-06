Sayan’ın cezaya itirazı reddedildi

Oyuncu Başak Sayan, köpeği yüzünden tartıştığı kadına karşı hakaret ve tehdit suçlarından beş ay hapis ve bin 740 lira adli para cezasına çarptırılmıştı. Ancak İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Sayan'ın sabıkasız oluşunu dikkate alan mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bırakmıştı. Hakkında beş yıl süreyle denetime tabi tutulmasına karar verilen Sayan, bu süre içinde herhangi bir kasıtlı suç işlemezse, davasının düşürülmesine karar verilmişti.

'KÖPEK ZARARSIZ DEDİM'

Ünlü oyuncu, mahkemenin kararına itiraz etti: "Olay sırasında yaptığım tek şey, köpeğin zararsız olduğunu söylemekti. Yanındaki kızına da benim köpeğimi sevebileceğini söyledim. Gerçek dışı beyanlarla küfür ve hakaret ettiğimi ileri süren şikayetçiler, bir de onları darp etmeye çalıştığımı iddia ettiler" dedi. İtirazı değerlendiren bir üst mahkeme, Sayan'ın itirazını reddetti.