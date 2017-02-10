‘Cumhurbaşkamız’ın İmane’yi istediğini rüyamda gördüm’

Her Kafadan Bir Ses ekibi olarak, atv’de yayınlanan ‘Kim Milyoner Olmak İster?’ yarışmasını sunan ünlü oyuncu Murat Yıldırım’ı program çekimlerinde ziyaret ettik. Hem geçtiğimiz aylarda evlendiği İmane Elbani’yle de tanışma fırsatı bulduk, hem de yarışmacı koltuğuna oturup yarışma heyecanını ünlü oyuncuyla birlikte yaşadık. Yıldırım’la sunuculuk deneyiminden oyunculuğa, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Elbani’yi Facetime üzerinden istemesinden evliliklerine kadar her şeyi konuştuk

İLKER GEZİCİ

'DOĞACAK ÇOCUKLARIM VE DEVLETİN BEKASI İÇİN EVET DİYORUM'

Geçtiğimiz Kasım ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Facetime aracılığıyla kız istediği Murat Yıldırım ve eşi İmane Elbani'yle, yaşadıkları büyük heyecanın hemen sonraki gün kaldıkları otelde karşılaşmıştık. Yarışma aracılığıyla yeniden buluşunca Yıldırım'a o anları tekrar hatırlattım. Yıldırım, isteme anı ve Erdoğan hakkındaki düşünceleriyle ilgili şunları söyledi: "Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum, kendisi gerçekten çok mütevazı bir insan. Birçok kişinin de evlenmesine vesile oldu, manevi babalık yaptı. Ben zaten kendisini manevi babam olarak görüyorum. Her zaman 'Bana da aynı şekilde manevi babalık yapar mı?' diye düşünüyordum. Bir gün rüyamda, Cumhurbaşkanımızın, İmane'yi istediğini gördüm. Zaten o gün İmane'yi istemenin vaktinin geldiğini ve bunun bir işaret olduğunu düşündüm. Cumhurbaşkanımız ve eşi Emine Hanım'ı çok seviyordum zaten, Allah bize görüşmeyi de nasip etti. Eşimi babasından istedi; kendisine çok minnettarım."

'ELEŞTİR AMA HAKARET ETME'

İkilinin Fas'taki düğünleri de çok konuşulmuştu. Adana'daki davullu zurnalı sözden sonra Fas'ta nişanlanan Yıldırım çifti, sonrasında İstanbul ve Fas'ta da düğün yapmıştı. Yıldırım'ın geleneklere göre hareket etmesi çok dikkat çekmişti. O dönem çok eleştiri alan oyuncu, sosyal medyadan eleştirilere büyük tepki göstermişti. Yıldırım konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "İş hakaret boyutuna ulaştı. İki insan düğün yapıyor, bundan daha güzel ne olabilir? Hele böyle bir durumda hakaret edilir mi? Eleştir ama hakaret etme! Ben de bir kereliğine sosyal medyadan cevap verdim ve o konu kapandı. Hakaret etmeyi, aşağılamayı bırakmamız, birbirimize saygı duymamız lazım."

Geçtiğimiz günlerde daha güçlü bir Türkiye için 'Evet' videosu paylaşan Yıldırım'a, referandumla ilgili görüşlerini de sordum. Yıldırım bu konuyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu: "Ben Cumhurbaşkanımızı çok sevdiğim ve ona güvendiğim için 'Evet' dedim. Sonuçta her şey Türkiye için. Memleketin hayrına düşündüğüm için 'Evet' dedim. Başkanlık sistemiyle işlerin daha hızlı yürüyeceğine inanıyorum. Particilik yerine sistem konuşulsun istedim her zaman. Ben bugün evlenip çoluk çocuğa karışmak istiyorsam devletin bekasına ihtiyacım var."

Türkiye'nin geleceğini çok parlak gördüğünü söyleyen Murat Yıldırım, birlik beraberlik çağrısı da yaptı: "Allah devletimize güç kuvvet versin. Ben huzurlu bir ortam ve çözüm istiyorum. Ne yapabileceğimizin üstüne konuşmalıyız. Hiçbir şekilde olumsuz olmamalıyız. Gücümüzü devleti eleştirmeye harcamamalıyız. Ben güzel günlerin geleceğine inanıyorum."