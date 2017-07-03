Gökyüzünden yıldız satın aldı

BUGÜN NELER OLDU

5 Haziran'da cezaevinden tahliye olan Deniz Seki, önceki akşam Türkbükü Galen'de doğum gününü kutladı. Seki'nin nişanlısı Faruk Salman ve kardeşi Serkan Seki'nin organize ettiği partiye yaklaşık 25 kişi katıldı. Kendisi için hazırlanan sürprizi görünce büyük mutluluk yaşayan ünlü şarkıcı, ayaküstü soruları yanıtladı. "Kendimi harikalar diyarında gibi hissediyorum" diyen Seki, şöyle konuştu: "Özgürlüğünüzün kıymetini bilin. Benim aslında üç doğum günüm var. Birincisi cezaevinden ilk kez tahliye olduğum 1 Ekim, ikincisi 5 Haziran, üçüncüsü de dünyaya geldiğim 1 Temmuz." Nişanlısının elini bir an bile bırakmayan Seki, Salman'ın kendisi için gökyüzünde Deniz isimli bir yıldız aldığını söyledi. İnternetten yıldızını takip edebildiğini belirten Seki, bu hediyenin kendisini çok şaşırttığını ve mutlu ettiğini söyledi.