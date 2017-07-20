ANA SAYFA
SPOR
FUTBOL
Roma penaltılarla yenildi, Cengiz Ünder...
Samsunspor Dialiba ve Camara ile anlaştı
Babacar'ın Beşiktaş'a imza atması an meselesi
BASKETBOL
Sinan Güler: Galatasaray taraftarı bana kızgın ama...
NBA'de forma kuralları değişiyor
Fenerbahçe'ye ABD'li pivot
TÜM SPORLAR
Milliler ilk galibiyeti Brezilya'ya karşı aldı
Haber hattı
İlgi beni çok mutlu etti
TRANSFER
Samsunspor Dialiba ve Camara ile anlaştı
Babacar'ın Beşiktaş'a imza atması an meselesi
Morata resmen Chelsea'de
SPOR MAGAZİN
Abdurrahim Albayrak'ın arabası; 'Nereden nereye' dedirtti
Buse Terim'den yüzük şov
Fatih Terim & Aydoğdu kavgasında şok detay!
YAZARLAR
TÜM
SPOR HABERLERİ
MAGAZİN
GÜNAYDIN
Eşref Kolçak hıçkıra hıçkıra ağlayarak…
Çağatay Ulusoy'un yanındaki genç kadın meğer…
Ebru Şallı ilk kez konuştu!
Harun Kolçak'ın ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu
TÜM
GÜNAYDIN HABERLERİ
SON DAKİKA
FLAŞ HABER
Arap ülkeleri Katar'daki Türk üssünün kapatılmasını artık istemiyor!
Eski emniyet mensuplarına FETÖ operasyonu
Roma penaltılarla yenildi, Cengiz Ünder...
Mescid-i Aksa’ya sahip çıkın
TÜM
SON DAKİKA HABERLERİ
GÜNDEM
Eski emniyet mensuplarına FETÖ operasyonu
Son dakika: Usta oyuncu hayatını kaybetti! Sezer Sezin kimdir? Şoför Nebahat
İhanet Çetesi’nin sapık müftüsü
FETÖ'cü hainler hesap vermeye devam ediyor
TÜM
GÜNDEM HABERLERİ
EKONOMİ
Otel rezervasyonlarında büyük dolandırıcılık
Son dakika: İngiltere kararını verdi! O yasağı kaldırıyor
Tüketici güveni Temmuz'da arttı
Borsa İstanbul rekor kırdı!
TÜM
EKONOMİ HABERLERİ
YAŞAM
Denizde kaybolan gencin cesedi bulundu
İstanbul’da silahlı market soygunu
Jandarma yol kenarındaki rezalete el koydu
Meteoroloji verilerine göre yurtta hava durumu
TÜM
YAŞAM HABERLERİ
DÜNYA
Mescid-i Aksa’ya sahip çıkın
Günün birbirinden ilginç kareleri!
DEAŞ'ın sözde 'Adana emiri' yakalandı
Rakka’da son 24 saatte en az 54 sivil öldü
TÜM
DÜNYA HABERLERİ
YAZARLAR
GALERİ
Günün birbirinden ilginç kareleri!
Tadilat sırasında evinden çıkanlar şoke etti
Başbakan Yıldırım yeni Kabineyi açıkladı! - İşte yeni Bakanlar Kurulu...
Doğal yoldan öyle şekiller aldılar ki...
TÜM
GALERİLER
SABAH TV
HABER
Teröristbaşı Feto'nun karargahı kuşatma altında
Alman Gazeteciyi PKK'lılar polisin gözü önünde komaya soktu
Provokasyon böyle önlendi!
SPOR
Monaco: 1 - Fenerbahçe: 1 Stoch'dan Monaco'ya frikikten attı!
Fatih Terim basın toplantısı düzenledi
Yeni Gençlik ve Spor Bakanı Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak oldu
SAĞLIK
Meme büyütme için silikon mu - yağ enjeksiyonu mu tercih edilmeli?
Yüz germe ameliyatlarında ne amaçlanır, nasıl yapılır?
Yüz gençleştirme neden ve nasıl yapılır?
KOMİK
Tavrıyla sosyal medyada olay olan minik bebek!
Minik bebeğin dondurma mücadelesi!
İlk defa kola içen ufaklığın aşırı sevimli halleri
TÜM
VİDEOLAR
Türkiye'nin en iyi haber sitesi
SAĞLIK
KÜLTÜR SANAT
KADIN
MODA
GALERİ
FOTO HABER
Haber
Gündem
Seçim
Son Dakika
Yerel Haberler
Tüm Manşetler
Zaman Tüneli
İndeks
Sitene Ekle
Spor
Ziraat Türkiye Kupası
Futbol
Spor Toto Süper Lig
Şampiyonlar Ligi
UEFA Avrupa Ligi
Milli Takım
Canlı Skor
Basketbol
Voleybol
Tüm Sporlar
Transfer
Spor Magazin
Ekonomi
Piyasalar
Borsa
Emlak
İşte İnsan
Sarı Sayfalar
Gazete İlanlar
Hayatın İçinden
Yaşam
Sağlık
Teknoloji
Turizm
Memur
Kadın
Moda
Otomobil
Eğitim
Sınav Merkezi
Namaz Vakitleri
Hava Durumu
Yemek Tarifleri
Ramazan
Yol Durumu
Eğlence
Günaydın Magazin
Kültür Sanat
Sinema
Medya
Astroloji
Oyun
Bulmaca
Televizyon
Güzel Sözler
Şans Oyunları
Multimedya
Galeri
Sabah TV
Diziler
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz
Kırgın Çiçekler
Bu Şehir Arkandan Gelecek
Aşk ve Mavi
Ölene Kadar
Ekler Bölgeler
Ekler
Cumartesi
Pazar
Günaydın
Kitap
Bölgeler
Ankara Başkent
Egeli Sabah
Akdeniz
Güney
Marmara
Karadeniz - Doğu Anadolu
Kayseri
Konya
Yerel Haberler
Yazarlar
Sabah
Spor
Günaydın
Perspektif
Cumartesi
Pazar
Bölgeler
Tüm Yazarlar
Çizerler
SİZİNKİLER
PİJAMA AİLESİ
HAYATA DAİR
Ziraat Türkiye Kupası
AHaber Canlı İzle
Aspor Canlı İzle
Atv Canlı İzle
A2 Canlı İzle
Üyelik İşlemleri
Üye Girişi
Üye Ol
Çıkış
Bildirimleri Aç / Kapat
Haberler
Günaydın Haberleri
Eşref Kolçak hıçkıra hıçkıra ağlayarak…
Eşref Kolçak hıçkıra hıçkıra ağlayarak…
Giriş Tarihi: 20.7.2017
11:25
Güncelleme Tarihi: 20.7.2017
11:25
Eşref Kolçak telefonda hıçkıra hıçkıra ağlayarak yaptığı konuşmasında şunları söyledi:
HABERİN DEVAMI
1
2
3
4
5
6
SİTENE EKLE
CROPY
ARKADAŞINA GÖNDER
Eşref Kolçak hıçkıra hıçkıra ağlayarak…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz