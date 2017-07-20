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Eşref Kolçak hıçkıra hıçkıra ağlayarak…

Giriş Tarihi: 20.7.2017 11:25 Güncelleme Tarihi: 20.7.2017 11:25
Eşref Kolçak hıçkıra hıçkıra ağlayarak…

Eşref Kolçak telefonda hıçkıra hıçkıra ağlayarak yaptığı konuşmasında şunları söyledi:

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Eşref Kolçak hıçkıra hıçkıra ağlayarak…
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