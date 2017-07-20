Harun Kolçak'ın ölümüyle ilgili acı gerçek!

HARUN KOLÇAK'IN ÖLÜM HABERİ SEVENLERİNİ YASA BOĞDU

EŞREF KOLÇAK HIÇKIRA HIÇKIRA AĞLAYARAK…

ÜNLÜ İSİMLERDEN HARUN KOLÇAK'A VEDA MESAJLARI

Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Eşref Kolçak, 62 yaşında vefat eden oğlu Harun Kolçak'ın ardından konuştu. Usta oyuncu, "Oğlum verilen ilaçların hiçbirini kasıtlı olarak almamış" dedi. Harun Kolçak'ın cenazesi, 2010'da vefat eden annesi Özcan Kolçak'ın yanında, babasının kendi adına hazırlattığı Gemlik Mezarlığı'nda bulunan aile kabristanlığındaki yere defnedilecek.