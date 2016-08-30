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Stephane 'ye 1 yıl men

  • İHA
  • AA
  • Giriş Tarihi: 30.8.2016 01:56
Stephane Lasme'ye 1 yıl men
Stephane Lasme'ye 1 yıl men

Geçen sezon Odeabank forması giyen Stephane , yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu tarafından 1 yıl men cezası aldı.

Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Odebank takımı oyuncularından Stephan 'ye 1 yıl hak mahrumiyeti ve 50 bin lira para cezası verdi.

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TBF'den yapılan açıklamada, 22 Mayıs tarihinde Galatasaray Odebank ile Pınar Karşıyaka arasında oynanan Spor Toto Süper Lig play-off çeyrek final maçının bitiminde sarı-kırmızılı takımın oyuncularından Lasme'nin doping kontrolünün yapıldığı belirtildi.

Kontroller neticesinde sporcunun 2016 yılı WADA Yasaklı Maddeler Listesi'nde yazılı olan, "Carboxy-THC" maddesini bulundurduğu ve 1 yıl hak mahrumiyeti ile 50 bin lira para cezası almasına karar verildiği bildirildi.

TBF Disiplin Kurulu'nun konuyla ilgili resmi siteden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray Odeabank takımı sporcusu Stephane Lasme'nin 22.05.2016 ve 31.05.2016 tarihinde yapılan idrar tahlillerinde, yasaklı madde olan ve 'tanımlanmış madde' kategorisine giren 'kannabinoidler' sınıfındaki Carboxy-THC bulunması nedeniyle, iki kez doping kuralı ihlali yaptığı bu nedenle kendisinin meri ulusal ve uluslararası mevzuat, Spor Tahkim Mahkemesi(TAS/CAS) içtihatları ve FIBA Disiplin Kurulu içtihatları kapsamında Disiplin Yönergesi'nin 32. maddesi ve Dopingle Mücadele Yönergesi'nin 5 ve 37.5.1.1 maddeleri çerçevesinde, ilk tedbir tarihi olan 13.06.2016 tarihinden başlamak üzere 1 (Bir) yıl hak mahrumiyeti ve 50 bin TL para cezası ile tecziyesine, ceza kararının, ilgili yurt içi ve yurt dışı kurumlara bildirilmek üzere TBF Başkanlığı'na sunulmasına, oy birliği ile karar verildi."

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