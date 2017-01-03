'Terör dünyanın genel problemi'

"Bizim zaten gezmek için çok vaktimiz yok ama teröristlerin amacı da özgürlüğümüzü kısıtlamak. İstanbul'da çok rahatım ve enerji bulduğum sürece de gezmeye devam edeceğim"

Fenerbahçe'nin Anadolu Efes'i 81-75 mağlup ettiği maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Datome, yaşanan terör olaylarıyla ilgili bir soru üzerine İstanbul'da çok rahat olduğunu ifade ederek, şunları söyledi: Maça çok iyi başlamadıklarını ama oyun planına uyarak ve sonuna kadar savaşarak, karşılaşmayı kazandıklarını ifade etti.

Datome ayrıca bir gazetecinin, "Gezmeyi çok seviyorsun. Yaşanan terör olaylarından sonra İstanbul'da aynı şekilde gezmeye devam edecek misin?" sorusuna, "Bu sadece İstanbul'un değil, dünyanın genel bir problemi. Bizim gezmek için çok zamanımız yok. Teröristlerin amacı da bu. Gezmemizi istemiyorlar. Ben zaman buldukça gezmeye devam edeceğim. Türkiye çok güzel bir ülke. Ben herkese Türkiye'nin ne kadar güzel bir ülke olduğunu anlatmaya çalışıyorum." cevabını verdi.