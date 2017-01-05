Anadolu Efes-Galatasaray Odeabank (CANLI)

THY Euroleague 16. hafta maçında Anadolu Efes, Galatasaray Odeabank'ı konuk ediyor. Abdi İpekçi Arena'da gerçekleşecek olan maç Lig TV 2'den naklen yayınlanıyor

Euroleague'de oynadığı maçlardan 7 galibiyet ve 8 mağlubiyetle ayrılan Anadolu Efes 9. sırada yer alırken, 4 maçını kazanıp, 11'ini kaybeden Galatasaray Odeabank ise averajla 16. ve son sırada bulunuyor. Anadolu Efes ile Galatasaray Odeabank arasında Avrupa kupalarında geride kalan 3 maçın 2'si lacivert-beyazlıların, biri de sarı-kırmızılıların üstünlüğüyle tamamlandı.



MAÇIN CANLI TAKİBİ

Takım istatistikleri (Anadolu Efes – Galatasaray Odeabank)

Atılan Sayı: 84.3 – 77.9

Ribaund: 36.4 – 31.9

Asist: 19.4 – 18.7

Top çalma: 7.2 – 6.6

Blok: 2.9 – 3.8

İki sayı yüzdesi: %49.6 – %50.0

Üç sayı yüzdesi: %34.8 – %36.8

Serbest atış yüzdesi: %75.9 – %71.2

Verimlilik puanı: 94.7 – 85.4





İstatistik liderleri (Anadolu Efes – Galatasaray Odeabank)

Sayı: Derrick Brown (13.7) – (10.5) Sinan Güler

Ribaund: Tyler Honeycutt (8.1) – (5.5) Alex Tyus

Asist: Thomas Heurtel (5.7) – (5.7) Sinan Güler

Top çalma: Thomas Heurtel (1.2) – (1.3) Sinan Güler

Blok: Tyler Honeycutt (1.0) – (1.6) Alex Tyus

Verimlilik: Derrick Brown (19.0) – (13.1) Alex Tyus