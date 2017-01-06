Fenerbahçe-EA7 Milano (CANLI)

THY Euroleague 16. hafta maçında Fenerbahçe sahasında Olimpia Milano'yu ağırlıyor. TRT Spor'dan canlı yayınlanan mücadele 20.45'te başladı

2000'den bu yana 10. kez karşı karşıya gelecek ve artık birbirine her anlamda aşina olmuş iki takımın rekabetinde Fenerbahçe'nin 6 galibiyetle net bir üstünlüğü bulunuyor. Aralarındaki son maç da geçtiğimiz Kasım ayında oynanmış, temsilcimiz maçı 70-79 kazanmıştı.

MAÇIN CANLI TAKİBİ



NOTLAR



O maçta Kostas Sloukas 19 sayıyla yıldızlaşıp sonraki maçlarda iyiden iyiye alışacağımız etkileyici performanslarından birine imza atmıştı.

Rakim Sanders'ın skor gücüne güvenen ev sahibinde ise hiçbir anlamda etkileyici günler yaşanmıyor. Son sekiz Euroleague maçını kaybeden kırmızı-beyazlılar 2000'li yılların en kötü serisinin tam ortasında duruyor.

Ancak sarı-lacivertli temsilcimiz için de seriler anlamında benzer şeyler söylenebilir. Son dört maçının üçünü kaybeden Sarı Kanarya için kazanılan tek maçın CSKA Moskova'ya karşı olması bu aralar tek teselli.

Sloukas, Dxon ve Udoh gibi iki yönlü yıldızlarıyla ligin en iyi dördüncü hücum takımının karşısına çıkacak sarı-lacivertliler için rakiplerinin son sırada olduğu düşünülürse, ne kadar kafa karıştırıcı bir rakibin karşısına çıkacakları daha da iyi anlaşılacaktır.

Ligin en az üreten üçüncü hücumuna ve en iyi beşinci savunmasına sahip temsilcimizle ligin en kötü savunmasına sahip Milan'ın karşılaşması adeta siyahla beyazın çarpışması gibi olacak.

İki tarafın da kısa rotasyonundaki yetenekli isimlerle içeride Raduljica, Vesely, Macvan ve Udoh gibi kaliteli isimlerin çarpışmasını izleyeceğimiz düşünülürse basketbolseverleri seyir zevki açısından keyifli bir maçın bekleyeceğini düşünmek yanlış olmaz.

Aralarındaki kalite farkı kağıt üstünde ve sahada görünür olan iki takımın mücadelesinde iki taraf da bir galibiyetle sezonun ikinci yarısına güzel bir başlangıç yapmak istiyor.



İLK YARI KIRAN KIRAN GEÇTİ



Karşılaşmanın ilk periyodunu Olimpia Milano 19-18 önde kapatırken, ilk yarıyı Fenerbahçe 41-40'lık üstünlükle tamamladı.



Olimpia Milano'nun Litvanyalı yıldızı Mantas Kalnietis 18 sayıyla konuk ekibi sırtlarken, Fenerbahçe'nin en skorer ismi 12 sayı kaydeden James Nunnally oldu.



MAÇTA 3. ÇEYREK OYNANIYOR



Karşılaşmanın 3. periyodu 58-56 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle devam ediyor.