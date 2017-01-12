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Darüşşafaka Doğuş-Baskonia (CANLI)

  • Giriş Tarihi: 12.1.2017 19:49 Güncelleme Tarihi: 12.1.2017 20:31
Darüşşafaka Doğuş-Baskonia (CANLI)
Darüşşafaka Doğuş-Baskonia (CANLI)

Turkish Airlines EuroLeague’in 17. haftasında bugün temsilcilerimizden ilk olarak Baskonia’yı konuk eden Darüşşafaka Doğuş sahaya çıkıyor

Geride kalan 16 haftada sekiz galibiyet elde eden Darüşşafaka Doğuş, sekiz maçtan ise yenik ayrıldı. Real Madrid, Fenerbahçe ve Maccabi FOX Tel Aviv galibiyetleriyle büyük bir çıkış yakalayan temsilcimiz, sonrasında çıktığı iki deplasmandan da yenik ayrıldı. Playoff yarışında kalmayı amaçlayan Daçka, İspanya'da farklı kaybettiği rakibini devirmenin hesaplarını yapıyor.

MAÇIN CANLI TAKİBİ

Ligde 11 galibiyet ve 5 yenilgiyle üçüncü sırada yer alan Baskonia ise kazanarak zirvede kalmaya devam etmeyi planlıyor. Son yedi maçında altı galibiyet alan İspanyol ekibi karşısında temsilcimizi zorlu bir mücadele bekliyor.

Darüşşafaka Doğuş – Baskonia Vitoria Gasteiz mücadelesi LİG TV 3 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

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