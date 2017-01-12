Kızılyıldız-Fenerbahçe (CANLI)

Turkish Airlines EuroLeague’de sezonun ikinci yarısına galibiyetle başlayan Fenerbahçe, Kızılyıldız deplasmanında da kazanarak yeni bir galibiyet serisi yakalamak istiyor

EuroLeague'de sezonun sekizinci haftasından itibaren yakaladığı dört maçlık galibiyet serisiyle çıkış yakalayan ancak sonrasındaki dört maçta bir galibiyet alabilen Fenerbahçe, ikinci yarıya EA7 Emporio Armani Milan galibiyetiyle başladı. Bu maçta uzun süredir sakat olan Bogdan Bogdanovic'e de kavuşan Sarı-Lacivertli takım EuroLeague'de hiç yenilmediği Kızılyıldız deplasmanından galip ayrılmayı hedefliyor.



MAÇIN CANLI TAKİBİ

Özellikle son haftalarda yakaladığı çıkışla dikkat çeken Kızılyıldız da ulaştığı sekiz galibiyetin ardından playoff yarışında iddiasını devam ettirmek için Fenerbahçe karşısındaki ilk galibiyetini arıyor.

Sırbistan'da Türkiye saatiyle 22:45'te başlayacak mücadele Lig TV 3 ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.