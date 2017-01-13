Galatasaray Odeabank-Zalgiris Kaunas (CANLI)

THY Euroleague 17. hafta maçında Galatasaray sahasında Zalgiris Kaunas'ı konuk ediyor. Abdi İpekçi Arena'da oynanacak olan karşılaşma saat 20:00'de başlayacak

Saat 20:00'de başlayacak ve beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak mücadelede EuroLeague'deki dört temsilcimizden biri olan Galatasaray, dört maçlık mağlubiyet serisine son vermek için sahada olacak.



MAÇIN CANLI TAKİBİ

4-12'yle son sıranın iki ortağından biri olan sarı-kırmızılılar, geçen hafta evinde kötü bir mağlubiyet alan Zalgiris Kaunas'a toparlanması için fırsat vermemeye çalışacak.

İki takımın bu sezonki ilk mücadelesi yedinci haftada yaşanmıştı. Zalgiris, Motum'un 24 sayısıyla temsilcimizi 87-75 mağlup etmişti.

Maç sonrasında yaşanan Dentmon ve Smith'in kamptan ayrılıp geri dönmesi gibi saha dışı gelişmeler de sarı-kırmızılar için bu iki oyuncuyla ilgili sorunların bir ara tek gündem olduğu süreçte dönüm noktalarından biri olmuştu.

GEÇMİŞE SÜNGER

Ancak temsilcimiz Sinan Güler, Vladimir Micov, Alex Tyus ve sakatlıktan dönen bir başka uzunu Austin Daye'le evinde bu maçı kazanıp geçmişe bir sünger çekmek istiyor. Takımın yeni kısası Bruno Fitipaldo da bu anlamda hem takıma hem de Koç Ergin Ataman'a yeni bir seçenek sunuyor.

Rakipte ise sezon başından beri olduğu gibi Jankunas ve Motum gibi iki forvet ile Pangos ve Westermann gibi iki kısa hücumda kritik roller oynuyor. Bu dörtlünün durdurabilmesi için Tyus ve Tibor Pleiss'ın pota çevresindeki savunma performansı büyük önem taşıyacak.

Diğer yandan , yakın geçmesi muhtemel gözüken maçın kaderi serbest atışlara kalırsa Litvanya temsilcisi daha avantajlı gözüküyor. Çünkü Zalgiris %82.6'yla ligin en iyi serbest atış sokan takımı, Galatasaray ise %71.7'yle sondan ikinci.

Kısacası, bizi İstanbul'da oldukça çetin bir mücadele bekliyor.