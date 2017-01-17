Szolnoki Olaj - Beşiktaş (CANLI)

Bu sezon Ufuk Sarıca yönetiminde başarılı bir performans sergileyen Beşiktaş Sompo Japan, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin 13.haftasında bugün Macaristan'da Szolnoki Olaj'ın konuğu oluyor. 20:00'de başlayan maçı sabah.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz

Grupta oynadığı 13 maçta 11 galibiyet alan siyah beyazlı temsilcimiz, en yakın rakibi MHP Ludwigsburg'un 2 galibiyet önünde grubun zirvesinde bulunuyor.



1. periyot sonucu: 18-18

ASpor CANLI YAYIN

Beşiktaş bu akşamki maçı kazanması halinde grubunu lider bitirmeyi garantileyecek. Maç başına ortalama 82.8 sayı üreten Beşiktaş Sompo Japan, bu alanda turnuvanın ikinci sırasında yer alırken, ayrıca maç başına yaptığı 20.8 asistle de bu alanda üçüncü sırada yer alıyor.

Szolnoki Olaj ise 13 maçta sadece 2 galibiyet alabildi ve grubun son sırasına demir atmış durumda. İki takım arasında grupta oynanan ilk maçta Beşiktaş, rakibini Akatlar Arena'da rahat bir oyunla 89-74 mağlup etmeyi başarmıştı.

İki takım arasındaki karşılaşma bugün saat 20.00'da başlayacak ve mücadele A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.ayrıntılar geliyor...