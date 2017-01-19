Fenerbahçe-Panathinaikos (Canlı)

Turkish Airlines Euroleague 18. hafta maçında Fenerbahçe sahasında Panathinaikos'u konuk ediyor. Bein Sport 3'ten canlı yayınlanacak olan maçı canlı olarak sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz

Geçen hafta Kızılyıldız'a kaybederek hedeflerinden uzaklaşan Fenerbahçe, bu maçla beraber yeni bir galibiyet serisi yakalamak isterken, 20.30'da başlayacak bu önemli maçı Bein Sport 3 canlı yayınlayacak.



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Takımların İlk 17 Haftası Nasıl Geçti?

Sezona çok iyi başladıktan sonra Bogdan Bogdanovic'in sakatlığıyla birlikte Fenerbahçe, istikrarsız bir performans sergiledi.

Bogdanovic'in sakatlığı sonrası arka arkaya mağlubiyet ve galibiyet serileri alan Sarı-lacivertli ekip, Daçka mağlubiyeti sonrası oluşan kötü havayı CSKA Moskova'yı deplasmanda mağlup ederek dağıttı. Deplasmanda son dönemde dağınık bir performans sergileyen Fenerbahçe, içeride ise Kazan ve Daçka karşısında sürpriz yenilgiler alsa da oynadığı sekiz maçın altısını kazanmayı başardı.

Sarı-lacivertli ekip, hücumda geçen sezona göre sıkıntılar yaşasa da %40.2 üçlük yüzdesiyle ayakta kalmayı başardı. Ekpe Udoh'un savunmada getirdiği avantajlar sayesinde ligin en iyi savunma takımlarından biri olan Fenerbahçe, maç başına 7.5 top çalma ve 2.8 blok ortalamasıyla bunu gösterdi. Bu hafta içi kadrosuna önemli bir ekleme yapan Fenerbahçe'de taraftar, takımın yükselişe geçmesini bekliyor.

Fenerbahçe'de geride kalan haftalarda takımı Ekpe Udoh, sırtlarken, Ameirkalı oyuncu, 12.2 sayı, 6.5 ribaund ve 3.4 blok ortalamasıyla takımın zirvesinde yer aldı. Fenerbahçe'nin iki guardı Bobby Dixon ve Kostas Sloukas ise 11.8 sayı ortalaması tutturdu.

Sezon içerisinde koç değişikliğine giden Panathinaikos ise sakat oyuncularının iyileşmesiyle birlikte yükselişe geçse de son haftalarda bocalamaya başladı. Arka arkaya iki maç kaybettikten sonra geçtiğimiz hafta Efes karşısında evinde yenilginin kıyısından dönen Yunan ekibi, Honeycutt'un büyük hatası sayesinde kritik bir galibiyet aldı. Yunan ekibi, playoff potasında olan takımlar arasında deplasmanda en kötü performans gösteren takım olurken, dışarıda oynadığı sekiz maçta sadece lig sonuncusu Milano ve Brose Bamberg'i yenebildi.

Xavi Pascual'ın takımın başına geçmesiyle birlikte kadro yapısına göre çok daha iyi basketbol oynayan Panathiniakos, temposuz hücumlarıyla zaman zaman zorlansa da son dönemde KC Rivers ve Mike James'in iyi formu sayesinde ayakta kalmayı başardı. Yunan ekibi, hücumdaki problemlerinin aksine savunmada gösterdiği performansla bu sezon birçok maçı kazanmayı başardı.

Panathinaikos'ta Nick Calathes 12.4 ve Mike James 12.1 sayı takımın en skorer iki oyuncusu olurken, Panathinaikos'ta Ekpe Udoh'un karşılığı olan Chris Singleton ise hem hücumda hem de savunmada gösterdiği performansla takımın kilit oyuncularından biri oldu.



İki Takım Yerel Ligde Ne Durumda?

Türkiye Ligi'nde bu hafta All-Star oynanması sebebiyle Fenerbahçe, hafta sonunu boş geçirirken, Panathinaikos ise çok önemli bir galibiyet aldı.

Yunanistan Kupası yarı finalinde ezeli rakibi Olympiakos'a konuk olan Panathinaikos, KC Rivers'ın sezonun en iyi performansını sergilediği maçtan galibiyetle ayrılmayı başardı ve finale yükseldi.



İki Takımın Daha Önceki Karşılaşmaları

İki takım, son yıllarda pek çok kez karşı karşıya gelirken, bu karşılaşmalarda Panathinaikos büyük bir üstünlük kurdu.

2006'dan sonra oynanan 13 maçtan dokuzunu Panathinaikos kazanırken, temsilcimiz ise dört kere sahadan galibiyetle ayrıldı. Yunanistan deplasmanında hiç kazanamayan Fenerbahçe, evinde oynadığı maçlarda ise 4-2'lik bir üstünlük kurdu ve son dört maçı kazandı.

Bu sezon oynanan ilk maçta ise Panathinaikos, evinde Fenerbahçe'yi 11 sayı farkla mağlup etti.



