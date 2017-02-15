Anadolu Efes-Fenerbahçe (Canlı)

Integral Forex Türkiye Kupası'nın ilk turunda Anadolu Efes ile Fenerbahçe başkentte bir Euroleague eşleşmesi yaşatacak. Saat 20.30'da Ankara Arena'da başlayacak olan mücadele, A Spor ve sabah.com.tr'den canlı yayınlanacak

Sadece geçtiğimiz yıl tam dokuz kere karşılaşan iki ekip, 2017'deki ilk maçlarında da birbirinin karşısına çıkmış, 2 Ocak'ta oynanan karşılaşmayı 81-75'le Fenerbahçe galip bitirmişti.



İki taraf arasındaki son dört maçın tamamını ve son 10 maçın sekizini Fenerbahçe'nin kazanmış olması coşkulu ve sert bir rekabet olmasına rağmen son dönemde net bir sarı-lacivert üstünlüğe işaret ediyor.



Eşleşmenin bir diğer ilginç tarafı, Anadolu Efes ve Fenerbahçe'nin son bir yıllık süreç içerisinde üçüncü kez iki takımın kupa kazanma konusunda kaderini etkileyecek bir mücadeleye çıkacak olması.



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İki ekip sırasıyla Basketbol Süper Ligi'nde önceki sezonun final serisinin, Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinin ardından şimdi de Türkiye Kupası ilk turunda bir eleme mücadelesi için karşı karşıya gelecek.



Bir tarafta Fenerbahçe son 10 maçının sekizini, diğer yanda Anadolu Efes son 10 maçının yedisini kazanmış olarak bu akşam hava atışına çıkacak. İki tarafın da bir kupa klasiğine dönmüş mücadeleden yenik ayrılmak istemediği kesin.





İKİ TAKIM ARASINDAKİ REKABET



Oldukça eskiye dayanan Anadolu Efes-Fenerbahçe rekabetinde bu zamana kadar birçok maç oynandı.

Ligde oynanan maçlarda Anadolu Efes, 116 maçta 67-49 ile büyük bir üstünlük kurarken, Fenerbahçe ise Euroleague'de oynanan maçlarda rakibine 7-0'lık bir üstünlük kurdu. Türkiye Kupası'nda bu zamana kadar oynanan 7 maçta ise Anadolu Efes 5 kere kazanırken, Cumhurbaşkanlığında ise Fenerbahçe 5 maçta 3 kez kazandı.

Toplamda, 135 maçta Efes, 74 galibiyet alırken, Fenerbahçe ise 61 galibiyet aldı.

Lig: 67-49

Türkiye Kupası: 5-2

Cumhurbaşkanlığı: 2-3

Euroleague: 0-7

Toplam: 74-61

(Ligdeki galibiyet sayısı 1983-1984 sezonundan itibaren sayılmıştır)







İKİ KOÇ ARASINDAKİ REKABET

İki koç arasında bu sezon öncesine kadar eşitlik bulunsa da bu sezon 3-0'lık bir üstünlük kuran Zeljko Obradovic, öne geçti.

Toplamda iki koç dokuz kere karşılaşırken, üçünü Velimir Perasovic, altısını ise Zeljko Obradovic'in öğrencileri kazandı. Velimir Perasovic'in ev sahipliği yaptığı iki maçı da Perasovic'in takımı kazanırken, Obradovic'in ev sahipliği yaptığı beş maçta ise Obradovic'in 4-1'lik üstünlüğü bulunuyor. Tarafsız sahada oynanan maçlarda ise Sırp koç, rakibini iki kere mağlup etti.

İki koç ilk kez 2005-2006 sezonunda playoffta karşı karşıya gelirken, o dönem Panathinaikos'u çalıştıran Obradovic, Perasovic'in Tau Ceramica'sına ev sahibi avantajı olmasına rağmen 2-1 ile kaybetti. Sırp koç, kariyerinde Euroleague'de sadece bu seride ev sahibi avantajı olmasına rağmen seriyi kaybetti.

İki koç daha sonra 2010-2011 sezonunda karşı karşıya gelirken, o dönem Anadolu Efes'i çalıştıran Velimir Perasovic, Panathinaikos'a deplasmanda farklı kaybetse de evinde Obradovic'in öğrencilerini Kerem Tunçeri'nin son saniye basketiyle mağlup etti.

Geçtiğimiz sezon iki koç, bu sefer Final Four'da karşı karşıya gelirken, sahadan Obradovic'in Fenerbahçe'si galip ayrıldı. Bu sezon ise iki koç, üç kere karşılaşırken, üç maçı da Zeljko Obradovic'in takımı kazandı.

Velimir Perasovic, bu zamana kadar üç farklı takımla Fenerbahçe'ye karşı mücadele ederken, Hırvat koç oynadığı on maçın sadece üçünü kazanabildi. Efes'in başındayken Fenerbahçe'ye karşı 6 maça çıkan Perasovic, sarı-lacivertli ekibi sadece bir kez yendi.



Zeljko Obradovic ise Anadolu Efes'e karşı bu zamana kadar Fenerbahçe ve Panathinaikos'un başında iken 34 maça çıkarken, bu maçların 24'ünden galip ayrıldı.